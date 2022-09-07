Август стал месяцем начала освобождения Крыма от захватчиков: что и сколько раз взрывалось на оккупированном полуострове

За 8 лет оккупации Россия системно превращала Крым в сплошную военную базу, поэтому установленные масштабы уничтоженного — это лишь верхушка кремлевского айсберга.
Этим летом и политическое, и военное руководство страны начало открыто говорить о возможности деоккупации захваченного россиянами полуострова Крым военным путем. А в течение августа сообщения о «хлопке» на военных объектах оккупанта стали очень частыми, говорится в ТСН.
Украинский Крым излечивается от кремлевской заразы, российская пропаганда называет это «хлопками». Хлопок нуждается в деликатном уходе – поэтому «большая стирка» только на российских военных объектах.
Только за август в этой оккупированной части Украины насчитали 45 таких «обычных происшествий». 9 августа пылала Новофедоровка — стратегический военный аккордом путинской авиации, который, наконец, остался без самолетов. Этот огонь нанес ущерб агрессору минимум на 300 миллионов долларов. Аналитики, исследовавшие спутниковые снимки до и после «инцидента» заявляют о демилитаризации минимум 11 российских военных истребителей. Плюс заявляется об уничтожении состава боеприпасов, которых, судя по массированной детонации, россияне хранили немало.
За 8 лет оккупации Россия системно превращала Крым в сплошную военную базу, поэтому установленные масштабы уничтоженного — это лишь верхушка кремлевского айсберга.
16 августа Азовское – огонь пылает на базе, где Россия базировала с десяток ракетных комплексов для последующего террора Украины. Только транспортно-пусковые контейнеры здесь насчитывали от 400 единиц.
А еще в тот день задел железнодорожное полотно вблизи Джанкоя из-за чего остановили движение поездов и эшелонов, а это, как понимаете, поставило на паузу опрокидывание российского оружия на материковую Украину.
То, что уцелело на складах близ Джанкоя, было оперативно переброшено под Красногврадийское, но не надолго.
Загадочные возгорания в Севастополе в августе насчитали пять раз. Среди них штаб черноморского флота оккупационной армии. На первый взгляд, что даст порчу фасада административного здания? Нет, в Кремле с вами не согласятся – удар произошел накануне запланированного парада Черноморского флота. И вот на фоне угрозы теракта этот парад был отменен. Хотя… на самом деле, парад отменили, потому что флагманы флота России покоятся на дне Черного моря.
Главный оккупант Крыма Сергей Аксенов однажды высчитал, что в результате ежедневных «хлопков» на полуострове повреждены четыре тысячи объектов. Кто же за этим стоит не говорит, как и молчит русская верхушка. Ибо атака по территориям террористической федерации, согласно вертикали пропаганды, невозможна сама по себе.
Сейчас же Кремль изо всех сил пытается компенсировать утраченные ресурсы и срочно опрокидывает на полуостров новую технику. А склады в глубинах России – еще та бездонная дыра, сколько и чего там хранится со времен еще советского союза большая тайна.
Однако судя по тому, что ракетные комплексы С-300 в Крым перебрасывают из Сирии – заявления о дефиците сверхточного оружия имеют право на жизнь.
Август стал месяцем освобождения Крыма от российских захватчиков – причем не теоретическим, а чисто практичным. Это связано с парадом русских военных на Крещатике, военная техника досталась главной улице страны, но уже сожженной. Где-то так и с демилитаризацией — Путин хотел демиталиризировать наши земли, он ее получил, потому что Крым – это Украина.
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