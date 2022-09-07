Август стал месяцем начала освобождения Крыма от захватчиков: что и сколько раз взрывалось на оккупированном полуострове

За 8 лет оккупации Россия системно превращала Крым в сплошную военную базу, поэтому установленные масштабы уничтоженного — это лишь верхушка кремлевского айсберга.

Этим летом и политическое, и военное руководство страны начало открыто говорить о возможности деоккупации захваченного россиянами полуострова Крым военным путем. А в течение августа сообщения о «хлопке» на военных объектах оккупанта стали очень частыми, говорится в ТСН.

Украинский Крым излечивается от кремлевской заразы, российская пропаганда называет это «хлопками». Хлопок нуждается в деликатном уходе – поэтому «большая стирка» только на российских военных объектах.

Только за август в этой оккупированной части Украины насчитали 45 таких «обычных происшествий». 9 августа пылала Новофедоровка — стратегический военный аккордом путинской авиации, который, наконец, остался без самолетов. Этот огонь нанес ущерб агрессору минимум на 300 миллионов долларов. Аналитики, исследовавшие спутниковые снимки до и после «инцидента» заявляют о демилитаризации минимум 11 российских военных истребителей. Плюс заявляется об уничтожении состава боеприпасов, которых, судя по массированной детонации, россияне хранили немало.

За 8 лет оккупации Россия системно превращала Крым в сплошную военную базу, поэтому установленные масштабы уничтоженного — это лишь верхушка кремлевского айсберга.

16 августа Азовское – огонь пылает на базе, где Россия базировала с десяток ракетных комплексов для последующего террора Украины. Только транспортно-пусковые контейнеры здесь насчитывали от 400 единиц.

А еще в тот день задел железнодорожное полотно вблизи Джанкоя из-за чего остановили движение поездов и эшелонов, а это, как понимаете, поставило на паузу опрокидывание российского оружия на материковую Украину.

То, что уцелело на складах близ Джанкоя, было оперативно переброшено под Красногврадийское, но не надолго.

Загадочные возгорания в Севастополе в августе насчитали пять раз. Среди них штаб черноморского флота оккупационной армии. На первый взгляд, что даст порчу фасада административного здания? Нет, в Кремле с вами не согласятся – удар произошел накануне запланированного парада Черноморского флота. И вот на фоне угрозы теракта этот парад был отменен. Хотя… на самом деле, парад отменили, потому что флагманы флота России покоятся на дне Черного моря.

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Главный оккупант Крыма Сергей Аксенов однажды высчитал, что в результате ежедневных «хлопков» на полуострове повреждены четыре тысячи объектов. Кто же за этим стоит не говорит, как и молчит русская верхушка. Ибо атака по территориям террористической федерации, согласно вертикали пропаганды, невозможна сама по себе.

Сейчас же Кремль изо всех сил пытается компенсировать утраченные ресурсы и срочно опрокидывает на полуостров новую технику. А склады в глубинах России – еще та бездонная дыра, сколько и чего там хранится со времен еще советского союза большая тайна.

Однако судя по тому, что ракетные комплексы С-300 в Крым перебрасывают из Сирии – заявления о дефиците сверхточного оружия имеют право на жизнь.

Август стал месяцем освобождения Крыма от российских захватчиков – причем не теоретическим, а чисто практичным. Это связано с парадом русских военных на Крещатике, военная техника досталась главной улице страны, но уже сожженной. Где-то так и с демилитаризацией — Путин хотел демиталиризировать наши земли, он ее получил, потому что Крым – это Украина.

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