Авиабаза, нефтебаза и полиция: в России за сутки произошло сразу несколько масштабных пожаров

Российская Федерация, которая уже два месяца обстреливает украинские мирные города из артиллерии, теперь сама горит.
За последние сутки в разных городах РФ по непонятным причинам произошло сразу несколько масштабных пожаров.
Об этом на своей странице в соцсети написал спикер главы Одесской ОВА Сергей Братчук.
Как стало известно, з прошедшую ночь и первую половину дня 25 апреля в России горели сразу несколько критических объектов. Российские пожарные тушили огонь на:
- Нефтебазе в Брянске.
- Военной база в Брянске.
- Предприятии "Агропромкомплект" в Брянске.
Кроме того, огонь по непонятным причинам разгорелся в одном из домов в Санкт-Петербурге, авиабазе в Уссурийске, а также в отделениях полиции в Москве, Иркутске и Новосибирске.
Напомним, что в Брянске, где горит нефтебаза, уже началась паническая эвакуация.
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