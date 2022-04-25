Авиабаза, нефтебаза и полиция: в России за сутки произошло сразу несколько масштабных пожаров

Авиабаза, нефтебаза и полиция: в России за сутки произошло сразу несколько масштабных пожаров

Российская Федерация, которая уже два месяца обстреливает украинские мирные города из артиллерии, теперь сама горит.

За последние сутки в разных городах РФ по непонятным причинам произошло сразу несколько масштабных пожаров.

Об этом на своей странице в соцсети написал спикер главы Одесской ОВА Сергей Братчук.

Как стало известно, з прошедшую ночь и первую половину дня 25 апреля в России горели сразу несколько критических объектов. Российские пожарные тушили огонь на:

Нефтебазе в Брянске.

Военной база в Брянске.

Предприятии "Агропромкомплект" в Брянске.

Кроме того, огонь по непонятным причинам разгорелся в одном из домов в Санкт-Петербурге, авиабазе в Уссурийске, а также в отделениях полиции в Москве, Иркутске и Новосибирске.

Напомним, что в Брянске, где горит нефтебаза, уже началась паническая эвакуация.

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