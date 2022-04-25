Категория
Война
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Авиабаза, нефтебаза и полиция: в России за сутки произошло сразу несколько масштабных пожаров

Дата публикации
Просмотры
32к
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Авиабаза, нефтебаза и полиция: в России за сутки произошло сразу несколько масштабных пожаров

Российская Федерация, которая уже два месяца обстреливает украинские мирные города из артиллерии, теперь сама горит.

За последние сутки в разных городах РФ по непонятным причинам произошло сразу несколько масштабных пожаров.

Об этом на своей странице в соцсети написал спикер главы Одесской ОВА Сергей Братчук.

Как стало известно, з прошедшую ночь и первую половину дня 25 апреля в России горели сразу несколько критических объектов. Российские пожарные тушили огонь на:

  • Нефтебазе в Брянске.
  • Военной база в Брянске.
  • Предприятии "Агропромкомплект" в Брянске.

Кроме того, огонь по непонятным причинам разгорелся в одном из домов в Санкт-Петербурге, авиабазе в Уссурийске, а также в отделениях полиции в Москве, Иркутске и Новосибирске.

Напомним, что в Брянске, где горит нефтебаза, уже началась паническая эвакуация.

Читайте также :

В российском Брянске горит нефтебаза

В российском Брянске горит нефтебаза
Следующая публикация