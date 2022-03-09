"Авиабомба на роддом – окончательное доказательство того, что происходит геноцид украинцев", – Зеленский

"Авиабомба на роддом – окончательное доказательство того, что происходит геноцид украинцев", – Зеленский

Европейцы не смогут сказать, что не видели этого, подчеркнул президент.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что авиаудар по роддому в Мариуполе является окончательным доказательством того, что происходит геноцид украинского народа.

Об этом глава государства сказал во время своего видеообращения вечером 9 марта.

"Убитые люди. Убитые дети. Авиабомба – на роддом. Это окончательное доказательство того, что происходит геноцид украинцев", – сказал Зеленский.

В этом контексте он обратился к Европе.

"Европейцы, вы не сможете сказать, что не видели, что происходило в украинцев, что происходило в Мариуполе с мариупольцами. Вы видели. Вы знаете. А значит, вы должны усиливать санкции против России так, чтобы у нее больше не было никакой возможности продолжать этот геноцид", – подчеркнул президент Украины.

Напомним, 9 марта российские оккупанты в Мариуполе разбомбили роддом. Медицинский корпус полностью разрушен.

В полиции открыли дело по факту авиаудара и расследуют его как нарушение законов и обычаев войны.

В настоящее время известно о 17 раненых в результате удара по роддому. Это персонал больницы и роженицы, в то же время среди детей предварительно пострадавших нет.

Читайте также: