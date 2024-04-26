Авиабомба попала совсем рядом: пес чудом выжил после удара по Дергачам под Харьковом (фото)

Собака наспугана, в ее глазах ужас, отчаяние и страх, Ричард не хочет ни есть, ни пить.

Пес чудом выжил после вражеского авиаудара по частному сектору в городе Дергачи в Харьковском районе Харьковской области утром 26 апреля.

Фото животного среди завалов опубликовал представитель ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области Евгений Василенко.

"После сегодняшнего российского "прилета" по городу Дергачи чудом выжил пес Ричард. Авиабомба попала совсем рядом. Животное не хотело ни есть, ни пить. По одному его взгляду станет понятно, что он думает о тех извергах”, – написал Василенко.

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В глазах этого пушистика ужас, отчаяние, страх. Еще несколько минут назад этой разрухи не было. Здесь бурлила жизнь. Теперь только развалина. Мгновенно российская авиабомба уничтожила дома, где было домашнее тепло, которое лелеяли и хранили.

Напомним, в Херсоне люди эвакуировались, а пса оставили привязанным у огромной воронки от ракеты.

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