ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
Количество просмотров
209
Время на прочтение
1 мин

Авиабомба попала в детсад: последствия российских ударов по Запорожью

Оккупанты били по нескольким локациям города, в частности по промышленному объекту, детсаду и частному сектору.

Автор публикации
Фото автора: Кирилл Шостак Кирилл Шостак
Комментарии
РФ дважды атаковала Запорожье управляемыми авиабомбами.

РФ дважды атаковала Запорожье управляемыми авиабомбами. / © ГСЧС Украины

Сегодня российские оккупационные войска дважды атаковали Запорожье управляемыми авиабомбами. В результате ударов погибли два человека, еще 14 получили ранения.

Об этом сообщает Национальная полиция Украины.

РФ дважды атаковала Запорожье управляемыми авиабомбами. / © Национальная полиция Украины

РФ дважды атаковала Запорожье управляемыми авиабомбами. / © Национальная полиция Украины

Днем россияне нанесли четыре удара КАБами по промышленному объекту. В результате атаки погиб мужчина, девять человек получили ранения.

К вечеру оккупанты нанесли еще три удара управляемыми авиабомбами по жилому кварталу города. Одна из авиабомб попала в здание заведения дошкольного образования. Ранение получил охранник, его госпитализировали.

/ © Национальная полиция Украины

© Национальная полиция Украины

Еще одна КАБ попала по частному сектору. В результате этого удара погиб мужчина, еще шесть человек были ранены.

В целом российские войска нанесли удары по трем разным локациям Запорожья.

РФ дважды атаковала Запорожье управляемыми авиабомбами. / © Национальная полиция Украины

РФ дважды атаковала Запорожье управляемыми авиабомбами. / © Национальная полиция Украины

На местах попаданий повреждено административное здание, детский сад, два жилых дома, более 12 автомобилей, складские помещения и объект инфраструктуры.

/ © ГСЧС Украины

© ГСЧС Украины

Возникшие после атак пожары уже ликвидированы.

На местах российских обстрелов работают полицейские, спасатели, волонтеры и другие экстренные службы. Психологи ГСЧС оказали помощь 15 гражданам, среди них пятеро детей.

Также 30 июня российская армия атаковала Запорожье беспилотниками. В результате удара повреждено здание, возник пожар, который ликвидировали. Также повреждено двухэтажное здание и пять автомобилей. Пострадали четыре человека: 48-летняя женщина и мужчины 51, 54 и 67 лет. Их жизни ничего не угрожает.

Комментарии
Сортировать:
Дата публикации
Количество просмотров
209
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie