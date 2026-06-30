Авиабомба попала в детсад: последствия российских ударов по Запорожью

РФ дважды атаковала Запорожье управляемыми авиабомбами. / © ГСЧС Украины

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Сегодня российские оккупационные войска дважды атаковали Запорожье управляемыми авиабомбами. В результате ударов погибли два человека, еще 14 получили ранения.

Об этом сообщает Национальная полиция Украины.

РФ дважды атаковала Запорожье управляемыми авиабомбами. / © Национальная полиция Украины

Днем россияне нанесли четыре удара КАБами по промышленному объекту. В результате атаки погиб мужчина, девять человек получили ранения.

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К вечеру оккупанты нанесли еще три удара управляемыми авиабомбами по жилому кварталу города. Одна из авиабомб попала в здание заведения дошкольного образования. Ранение получил охранник, его госпитализировали.

© Национальная полиция Украины

Еще одна КАБ попала по частному сектору. В результате этого удара погиб мужчина, еще шесть человек были ранены.

В целом российские войска нанесли удары по трем разным локациям Запорожья.

РФ дважды атаковала Запорожье управляемыми авиабомбами. / © Национальная полиция Украины

На местах попаданий повреждено административное здание, детский сад, два жилых дома, более 12 автомобилей, складские помещения и объект инфраструктуры.

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© ГСЧС Украины

Возникшие после атак пожары уже ликвидированы.

На местах российских обстрелов работают полицейские, спасатели, волонтеры и другие экстренные службы. Психологи ГСЧС оказали помощь 15 гражданам, среди них пятеро детей.

Также 30 июня российская армия атаковала Запорожье беспилотниками. В результате удара повреждено здание, возник пожар, который ликвидировали. Также повреждено двухэтажное здание и пять автомобилей. Пострадали четыре человека: 48-летняя женщина и мужчины 51, 54 и 67 лет. Их жизни ничего не угрожает.

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