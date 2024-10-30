Удар КАБ по многоэтажке в Харькове: люди заблокированы на верхних этажах

Вражеская авиабомба влетела прямо в четвертый этаж многоэтажки в Харькове. Как под завалами, так и на верхних этажах дома заблокированы люди. Известно о 12 пострадавших.

Об этом сообщил руководитель ОВА Олег Синегубов.

Среди пострадавших два тяжелых, в том числе один ребенок 11 лет, сообщили в ОВА.

"На месте прилета возник пожар. Разрушен почти весь подъезд дома. Повреждены гражданские автомобили. Спасатели проводят поисковые работы и ликвидируют возгорание", — сообщил Олег Синегубов.

По информации городского головы Игоря Терехова, по состоянию на 23:20 известно о 12 пострадавших. Также под завалами находится ребенок, его пытаются достать.

"Полностью разрушены этажи с 6-го по первый этаж 9-ти этажного дома. Под завалами еще могут быть люди", — сообщил он.

Напомним, вечером 30 октября в Харькове прогремел взрыв. В части города исчез свет. Позже стало известно о попадании КАБ в многоэтажку.

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