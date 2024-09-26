Авиабомбы JSOW не заменят разрешение на удары по РФ: эксперт прокомментировал новую помощь от США

Украина подняла вопрос по поставкам ракет для F-16 дальностью до 370 км, и отрицательного ответа по нему нет.

Крылатые авиационные бомбы AGM-154 Joint Standoff Weapon (JSOW), которые передадут Украине США, не смогут заменить дальнобойные ракеты и не означают снятия ограничений на использование западного оружия.

Такое мнение высказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко в эфире "КИЕВ24".

"Можно сказать, что это усиление украинского оснащения F-16. Потому что для F-16 есть очень широкая номенклатура вооружений, которые могут использоваться. В частности, и такие. С точки зрения окончательное ли это решение относительно дальности — я так не думаю", – сказал Мусиенко.

Он добавил, что Украина подняла вопрос по поставкам ракет для F-16 дальностью до 370 км, и отрицательного ответа по нему нет.

"Поэтому я не исключаю, что в дальнейшем, учитывая, что страны, передавшие нам F-16, заказывали производство этих ракет, в перспективе нам передадут и ракеты. Но это, конечно, не является попыткой заменить решение по ударам вглубь российской территории. Это нужно воспринимать как усиление компонентов вооружения для нашей авиации", – отметил Мусиенко.

Напомним, по мнению главного редактора Defense Express Олега Каткова, авиабомбы JSOW можно превратить в дальнобойные крылатые ракеты. Возможно, таким образом США реализуют "элегантный план" по предоставлению Украине дальнобойного вооружения.

Читайте также: