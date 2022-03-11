Авиабомбы на село в Киевской области падали, когда враг бежал от украинской авиации

В Калиновке в Киевской области авиабомбы падали прямо на частный сектор.

Сильный гул и взрыв — так гражданские описывают ужас, который его пережили во время вражеских обстрелов и бомбежек. С первого дня войны, кроме крылатых ракет, россияне применяют против гражданского населения и авиацию. В Калиновке в Киевской области авиабомбы падали прямо на частный сектор.

Об этом говорится в ТСН.

Она летела в жилую пятиэтажку, но сдетонировала от попадания в дерево. Дом устоял, но обгорел с первого до последнего этажа. Еще один вражеский прилет в дом напротив. На одной улице Василькова упали сразу две ракеты "Калибр".

Одна ракета ударила в крышу дома, разрушила перекрытия и ударилась в землю, оставив после себя воронку. С развалин спасатели извлекли двух живых гражданских. Еще 4 – погибли.

Недалеко здесь постоянно обстреливаемый аэродром. И люди пытаются отсюда уехать. За аэродром постоянно идут бои. А это уже поселок Калиновки, недалеко от Василькова. Местные разбирают завалы разрушенных домов. «Ну, это же секунды. Гул и взрыв, все. И стекло посыпалось. Оно заложило нам уши от давления, потому что дальше ничего не слышно было. Страшно», – рассказывает местный.

В частный сектор – упали несколько российских авиабомб. «Это котлован куда попало... Здесь бетона было полметра залито. В этот момент я стоял на кухне. Меня выбросило с дверью. Смотрю и не могу понять, стоял дом – его нет. Здесь жила моя сестра с мужем. В тот момент она стояла на кухне», – рассказывает мужчина.

Среди обломков, тело женщины нашли под соседским домом в десятках метров отсюда. Мужа — ищут до сих пор.

Обстоятельства пересказывают военные: сюда вошли два русских штурмовика. Но отбомбиться по целям наш истребитель не дал. Одного – сбил над лесом. Другому – зашел в хвост, а тот, убегая, успел сбросить свой боекомплект прямо на дома людей. Две авиабомбы по 250 килограммов каждая и четыре - по сто. Размер воронок в глубину до 5 метров, а в диаметре – 10.

В Киевской области авиабомбы падали прямо на частный сектор в одном из городов

В конце концов, домой вражеский самолет так и не добрался. Его обломки – развеялись над лесом. Оставшихся без кровли над головой людей уже расселили. А местные власти взялись фиксировать повреждения. «Повреждены 4 дома. То есть, их вообще нет. И полно, требующие ремонта: оконные стекла, потолки, двери. Сейчас мы всех людей переселили в безопасное место. Сейчас не нуждаются люди в выселении. Мы все данные собрали, готовим документацию для того, чтобы потом людям обеспечить материальное возмещение», – говорит глава Калиновской общины Юлия Олексенко.

Из избитых домов выезжать некоторые отказались. Закрывает выбитые стекла пленкой и говорит, что не время перебирать... Война. «Надо гнать их, этих москалей, с*ной метлой. Как бы оно ни было – мы выстоим. Мы – украинцы», – говорят местные.