Авиационные подразделения оккупантов терпят значительные потери, летчики отказываются воевать — Генштаб

Украинские военные наносят врагу мощные удары.

Авиационные подразделения 960-го штурмового авиационного полка 4-й армии вооруженных сил РФ понесли значительные потери. Морально-психологическое состояние летного состава крайне неудовлетворительное.

Об этом говорится в оперативной информации Генштаба ВСУ по состоянию на 18.00 четверга, 17 марта.

"Продолжаются случаи подачи рапортов на увольнение в связи с нежеланием участвовать в боевых действиях на территории Украины", — говорится в сообщении.

Также украинские защитники нанесли значительные потери подразделениям из состава 252-го мотострелкового полка Западного военного округа, ведущих боевые действия в районах городов Харькова и Изюма. Потеряно до 30 процентов личного состава, вооружения и военной техники.

Кроме того, подразделения сил обороны ликвидировали командира 3-й мотострелковой дивизии полковника Игоря Николаева.

Напомним, что оккупанты потеряли наступательный потенциал и остановились на всех направлениях. Как выяснилось, враг использовал практически весь комплекс крылатых ракет "Калибр" и тактические ракеты "Искандер" в первые двадцать дней войны.

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