Авиационные удары РФ по нефтебазам в Житомирской области: расследуется совершение экоцида

Авиационные удары РФ по нефтебазам в Житомирской области: расследуется совершение экоцида

Оккупанты нанесли авиаудары по Житомиру и областному центру.

Прокуратура Житомирской области начала досудебное расследование по фактам совершения экоцида после авиационных ударов Российской Федерации по нефтебазам области.

Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора.

Отмечается, что речь идет об отравлении атмосферы, что может повлечь за собой экологическую катастрофу.

Установлено, что вечером 7 марта военнослужащие вооруженных сил Российской Федерации, используя боевую авиацию, нанесли авиационные удары по городу Житомиру и поселку Черняхов.

Оккупанты уничтожили резервуары с горючим. Как следствие, были вызваны мощные пожары на двух нефтебазах угрозой экологической катастрофы.

ТСН.ua

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