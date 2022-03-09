Авиационные удары РФ по нефтебазам в Житомирской области: расследуется совершение экоцида

Оккупанты нанесли авиаудары по Житомиру и областному центру.
Прокуратура Житомирской области начала досудебное расследование по фактам совершения экоцида после авиационных ударов Российской Федерации по нефтебазам области.
Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора.
Отмечается, что речь идет об отравлении атмосферы, что может повлечь за собой экологическую катастрофу.
Установлено, что вечером 7 марта военнослужащие вооруженных сил Российской Федерации, используя боевую авиацию, нанесли авиационные удары по городу Житомиру и поселку Черняхов.
Оккупанты уничтожили резервуары с горючим. Как следствие, были вызваны мощные пожары на двух нефтебазах угрозой экологической катастрофы.
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