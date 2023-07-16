Авиационный эксперт рассказал, как западные самолеты могут изменить ситуацию на фронте

Авиационный эксперт Валерий Романенко назвал несколько задач, которые будут выполнять западные самолеты на фронте. Сначала, по его мнению, украинские защитники будут отгонять вражеские ударные вертолеты и самолеты-штурмовики от передовой.

Об этом он заявил в эфире национального телемарафона "Единые новости".

"Первая задача: уничтожить эти машины, наносящие удары по нашим войскам. Вторая по важности задача: противовоздушная оборона. Причем я хочу сказать, что кошмарящие наш передний край российские штурмовики Су-25 уже не выпускают, россиянам негде их взять", — рассказал Романенко.

В то же время вертолеты в РФ тоже выпускаются в минимальном количестве, подчеркнул он. Враг потеряет ударные возможности, если Украина будет применять F-16, считает эксперт.

Напомним, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщал, что обучение украинских пилотов на F-16 должно начаться в августе-сентябре 2023 года. Первые такие истребители в небе над Украиной, по его словам, должны появиться в марте 2024 года.