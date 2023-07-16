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Авиационный эксперт рассказал, как западные самолеты могут изменить ситуацию на фронте

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
Дата публикации
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Авиационный эксперт рассказал, как западные самолеты могут изменить ситуацию на фронте

Эксперт назвал задачи, выполняемые западными самолетами на фронте

РФ потеряет ударные возможности, если Украина будет применять F-16, считает эксперт.

Авиационный эксперт Валерий Романенко назвал несколько задач, которые будут выполнять западные самолеты на фронте. Сначала, по его мнению, украинские защитники будут отгонять вражеские ударные вертолеты и самолеты-штурмовики от передовой.

Об этом он заявил в эфире национального телемарафона "Единые новости".

"Первая задача: уничтожить эти машины, наносящие удары по нашим войскам. Вторая по важности задача: противовоздушная оборона. Причем я хочу сказать, что кошмарящие наш передний край российские штурмовики Су-25 уже не выпускают, россиянам негде их взять", — рассказал Романенко.

В то же время вертолеты в РФ тоже выпускаются в минимальном количестве, подчеркнул он. Враг потеряет ударные возможности, если Украина будет применять F-16, считает эксперт.

Напомним, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщал, что обучение украинских пилотов на F-16 должно начаться в августе-сентябре 2023 года. Первые такие истребители в небе над Украиной, по его словам, должны появиться в марте 2024 года.

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Дата публикации
Просмотры
29
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