Авиация, дроны, артиллерия и "Грады": оккупанты устроили адскую ночь на Херсонщине

За минувшие сутки российские оккупанты совершили 45 обстрелов Херсонщины, выпустив 216 снарядов. Область находилась под огнем российской авиации, "Градов", дронов и артиллерии.

Об этом сообщил глава областной военной администрации Александр Прокудин в Telegram.

"К сожалению, человек погиб, еще один человек получил ранения", — написал он.

Напомним, накануне из авиации россияне обстреляли город Берислав в Херсонской области. Бомбили бывшие производственные цеха заводов. Взрывная волна также повредила 15 домов. Есть раненый – мужчину госпитализировали.

Херсон и вся деоккупированная часть области ежедневно из минометов, танков, ствольной и реактивной артиллерии обстреливает российская армия. Несмотря на все, в освобожденных населенных пунктах продолжаются стабилизационные мероприятия. На левобережье Херсона также раздаются взрывы — Силы обороны уничтожают склады боеприпасов, технику, живую силу и логистические пути войск РФ.

Едва ли не у каждого история чудо-спасения: жизнь на Херсонщине не для слабонервных

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