Авиация и танковая коалиция: Резников сообщил главные темы девятого "Рамштайна"

В преддверии девятого "Рамштайна" министр обороны Украины провел ряд разговоров с партнерами.

Основными темами девятой встречи в формате " Рамштайн" станут вопросы авиации для Украины, поставка танков и формирование запаса боеприпасов.

Об этом сообщил министр обороны Украины Алексей Резников в Facebook.

Резников рассказал, что уже поехал на встречу в формате "Рамштайн", накануне которой провел ряд разговоров с партнерами. По его словам, "их вовлеченность и поддержка дают оптимизм".

Министр уточнил, что в повестке дня 9-го "Рамштайна" — защита украинского неба, в частности, вопрос авиации, развитие "танковой коалиции". Кроме того, среди главных тем, которые обсудят партнеры:

формирование запаса прочности по боеприпасам;

тренинговые программы для украинской армии;

стабильность поддержки – логистика, обслуживание, ремонт, практическая реализация "Военного шенгена".

Напомним, спикер Минобороны США генерал Патрик Райдер сообщал, что девятое заседание контактной группы по вопросам обороны Украины сосредоточится на конкретном обсуждении неотложных потребностей ВСУ накануне годовщины полномасштабного вторжения России.

В свою очередь секретарь СНБО Алексей Данилов подчеркнул, что на новом заседании в формате "Рамштайн" будет "много интересных вещей".

К слову, последняя встреча по обороне Украины в формате "Рамштайн" с участием около пятидесяти стран состоялась 20 января.

Участники договорились о предоставлении Украине нового пакета поддержки. В частности, речь идет о средствах ПВО и ракетах к ним, БТРах, БМП, внедорожниках, вертолетах, гаубицах, самоходных артиллерийских установках, снарядах и британских танках.

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