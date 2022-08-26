Категория
Война
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Авиация путинской армии атаковала важные объекты инфраструктуры на юге

Дата публикации
Просмотры
2614
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Авиация путинской армии атаковала важные объекты инфраструктуры на юге

Фото: Associated Press

В течение 26 августа российские военные не вели наступательных или штурмовых действий на южном фронте.

Впрочем, пытались авиаударами разрушить важные объекты инфраструктуры в районах населённых пунктов Александровка, Лозовое и Ольгино.

Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба ВСУ за 26 августа.

В Южнобужском направлении враг продолжил обстрелы районов населенных пунктов Николаев, Кривой Рог, Лупарево, Прибужское, Посад-Покровское, Новогригоровка, Партизанское, Красная Долина, Великое Артаково, Квитнево, Ивановка, Потемкино, Трудолюбовка, Благодатное, Талаготное, Талаготное, Талановка. Ударами авиации пытался разрушить важные объекты инфраструктуры в районах населённых пунктов Александровка, Лозовое и Ольгино.

"На Запорожском направлении враг обстреливал районы населенных пунктов Великомихайловка, Новоселка, Времовка, Малиновка, Дорожнянка, Полтавка, Орехов и Малая Токмачка. Нанес авиационных ударов возле Ольговского и Гуляйполя", — рассказали в пресс-службе Генштаба ВСУ.

Как сообщалось ранее, Россия сосредоточила усилия на установлении полного контроля над территорией Донецкой области.

От ярого коммуниста к борцу с системой - история генерал-майора Петра Григоренко

От ярого коммуниста к борцу с системой - история генерал-майора Петра Григоренко

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Дата публикации
Просмотры
2614
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация