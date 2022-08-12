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Авиация РФ обстреляла освобожденные населенные пункты на Юге Украины

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Авиация РФ обстреляла освобожденные населенные пункты на Юге Украины

Фото: Генеральный штаб ВСУ / Facebook

За прошедшие сутки, 11 августа, россияне нанесли 8 ударов вертолетами и 4 удара штурмовой авиацией по позициям ВСУ и освобожденным населенным пунктам.

В результате удара РСЗО "Смерч" по Березнеговатому ранение получил местный житель.

Об этом сообщает оперативное командование "Юг".

"Ситуация в южной операционной зоне стабильно напряжена, но под контролем сил обороны. Враг продолжает ведение боевых действий по занимаемому рубежу обороны без существенных изменений в составе и положении. Ограниченный в продвижении по суше, враг применяет армейскую авиацию и ракетно-артиллерийское вооружение для демонстрации линии столкновения", — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что в ночь на 12 августа Днепропетровщину обстреляла российская армия. Оккупанты ударили из РСЗО по Никопольскому и Криворожскому районам, есть пострадавшие.

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