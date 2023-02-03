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Авиация России после учений остается в Беларуси: наблюдатели оценили, есть ли угроза

Автор
Кристина ГоловчакКристина Головчак
Дата публикации
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Авиация России после учений остается в Беларуси: наблюдатели оценили, есть ли угроза

ФОТО: Минобороны РБ

РФ решила усилить свое постоянное авиационное присутствие

Россия опрокинула боевую авиацию в Беларусь на летно-тактические учения. Впрочем, возвращать ее на место постоянной дислокации страна-агрессор не собирается.

Об этом пишет "Белорусский Гаюн".

Указывается, что на своих постоянных аэродромах беларуские вертолеты начали передислокацию. По данным наблюдателей, вывод самолетов и вертолетов ВКС РФ может начаться в ближайшие дни.

"В противном случае это будет означать, что РФ решила усилить свое постоянное авиационное присутствие. Официально это может быть объявлено как, например, "ужесточение авиационной составляющей региональной группировки войск СБ и РФ", — говорится в сообщении "Гаюна".

Отметим, что Украина может вскоре остаться без ракет и запчастей для самолетов советского производства, ведь запасы ограничены, а пополнять их просто неоткуда.

Также известно, что украинские артиллеристы уничтожили российский арктический ЗРК Тор-М2ДТ за 25 млн долл., который считается гордостью оборонпрома России.

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Дата публикации
Просмотры
780
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