Авиация россиян атаковала Волчанск на Харьковщине: погибли два человека

Вечером 18 апреля россияне нанесли авиационный удар по городу Волчанск в Харьковской области. В результате оккупационной армии погибли двое мирных жителей.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Отмечается, что сначала были известны только супруги 68-ми и 54-х годов, получившие ранения. Впрочем, впоследствии стало известно еще и о двух погибших. Работы по разбору завалов все еще продолжаются.

"При поисково-спасательных работах на месте авиационного удара найдены тела двух погибших гражданских людей: 50-летнего мужчины и женщины 44 лет", — говорится в сообщении главы ОВА.

В результате российского авиаудара повреждены два жилых дома, хозяйственные постройки и рынок. Кроме того, на месте попадания произошел масштабный пожар, горело около 60 торговых павильонов.

Напомним, российские войска приостановили массированные ракетные атаки по Украине. Вместо этого оккупанты перешли на "бюджетный вариант" для ударов. Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат говорит, что враг начал применять управляемые авиабомбы.

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