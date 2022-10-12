Авиация Сил обороны нанесла 27 ударов по российским войскам: что удалось уничтожить

Украинские военные поразили более 20 районов сосредоточения российских вооружений и военной техники.

Украинская военная авиация 12 октября нанесла 27 ударов по российским войскам и сосредоточениям их техники и вооружения.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

По итогам атак подтверждено поражение более 20-ти районов сосредоточения вооружения и военной техники, а также шести зенитных ракетных комплексов российских оккупантов.

Кроме того, украинские подразделения ПВО сбили 10 беспилотников и четыре вертолета российской армии.

В то же время ракетные войска Украины и артиллерия поразили три российских пункта управления, 10 районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, а также четыре склада боеприпасов. В зону огневого поражения попали и позиции российской ПВО, РЭБ и другие военные цели.

Что известно о последних потерях России в Украине

Потери России в войне против Украины за 11 сентября составили ориентировочно 270 военных. Общее количество потерь противника – 63 380 бойцов. Больше всего оккупантов погибли и получили ранения на Бахмутском и Авдеевском направлениях. Кроме того, захватчики потеряли немало военной техники.

В тот же день ВСУ поразили 20 пунктов управления российской армии.

Уже утром 12 октября силы ПВО Украины сбили девять дронов-камикадзе Shahed-136 над Николаевской областью.

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