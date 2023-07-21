Авиация сил обороны нанесла 8 ударов по врагу: оперативная информация Генштаба

Стала известна оперативная информация по состоянию на 06.00 21.07.2023 по российскому вторжению.

Начались пятьсот тринадцатые сутки широкомасштабной вооруженной агрессии российской федерации против Украины.

Сегодня ночью Российская Федерация нанесла очередной ракетный удар по территории Украины. Информация о последствиях этой террористической атаки уточняется.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ в социальных сетях.

За прошедшие сутки российские оккупанты нанесли массированный ракетно-авиационный удар по территории Украины, применив 3 крылатые ракеты морского базирования "Калибр", 5 крылатых ракет наземного базирования "Искандер-К", 4 крылатые ракеты Х-22, 7 крылатых ракет "Оникс" и 19. По результатам боевой работы, противовоздушной обороной уничтожены 2 крылатые ракеты "Калибр", 3 крылатые ракеты наземного базирования "Искандер-К" и 13 ударных БПЛА типа "Shahed".

Кроме того, враг нанес 49 авиационных ударов и совершил 72 обстрела из реактивных систем залпового огня. В результате российских террористических атак, к сожалению, пострадали среди гражданского населения, разрушений и повреждений подверглись промышленные объекты, жилые дома и другая инфраструктура.

Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается очень высокой.

Противник и дальше сосредотачивает основные усилия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях – за прошедшие сутки произошло 32 боевых столкновения.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная ситуация без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не выявлено.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие. Нанес авиационные удары в районах Семеновки, Новгород-Северского Черниговской области, Грабовского Сумской области и города Сумы. Совершил минометные и артиллерийские обстрелы более 25 населенных пунктов, в частности Леоновка Черниговской области; Середина-Буда, Басовка, Волфин Сумской области и Уды, Казачья Лопань, Одноробовка, Старица, Волчанск и Бударки Харьковской области.

На Купянском направлении наши воины стойко держат оборону, успешно отбили атаки противника юго-западнее Масютовки Харьковской области. Артиллерийские и минометные вражеские обстрелы подверглись Двухлетней, Западной, Фиголовке, Каменке, Красном Первом, Купянске, Кучеровке, Моначиновке и Тополе Харьковской области.

На Лиманском направлении артиллерийские обстрелы подверглись населенным пунктам Невское, Белогоровка Луганской области и Торское, Верхнекаменное, Спорное, Берестовое, Кисловка и Раздолевка Донецкой области.

На Бахмутском направлении, под плотным огнем артиллерии противника, наши защитники успешно отразили атаки противника на юго-западной окраине Клещиевки. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более 10 населенных пунктов, в том числе Васюковка, Марково, Богдановка, Ивановское, Ступочки, Часов Яр и Александро-Шультино Донецкой области.

На Авдеевском направлении, под плотным огнем авиации и артиллерии противника, наши защитники успешно отразили атаки российских войск в районе Невельского. Противник нанес авиационные удары в районах Северного и города Авдеевка. В то же время, произвел артиллерийские обстрелы более 10 населенных пунктов, в частности, пострадали Авдеевка, Карловка, Первомайское и Невельское Донецкой области.

На Марьинском направлении наши воины продолжают сдерживать наступление русских войск в районах Новомихайловки и Марьинки Донецкой области. Противник нанес авиационные удары возле Александрополя и Новомихайловки. Совершил обстрелы более 15 населенных пунктов, среди них Красногоровка, Марьинка, Желание Первое, Победа и Георгиевка Донецкой области.

На Шахтерском направлении противник нанес авиационных ударов в районах Золотой Нивы, Угледара, Сторожевого, Макаровки, Благодатного и обстрелял населенные пункты Большая Новоселка, Угледар, Водяное, Благодатное и Отрадное Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник сосредотачивает основные усилия на предотвращении дальнейшего продвижения наших войск. Совершил напрасные попытки восстановить утраченное положение в районе севернее Приютного Запорожской области. Враг нанес авиационные удары в районах Малой Токмачки, Новоданиловки, Егоровки, Пятихаток Запорожской области и Казацкого Херсонской области. Артиллерийские обстрелы подверглись более 30 населенным пунктам, среди них Новоданиловка, Малиновка, Гуляйполе, Лобково, Железнодорожное, Белогорье, Запорожской области; Понятовка, Тягинка, Красный Маяк, Антоновка, Зимовщик Херсонской области и Херсон.

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В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, наносят огневое поражение артиллерией по выявленным целям противника, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.

Авиация сил обороны за минувшие сутки нанесла 8 ударов по районам сосредоточения вражеского личного состава. Также, нашими защитниками был уничтожен 1 разведывательный БПЛА оперативно-тактического уровня.

Подразделения ракетных войск и артиллерии за прошедшие сутки поразили 10 артиллерийских средств на огневых позициях, 2 средства противовоздушной обороны, 2 станции РЭБ и еще 4 важных объекта противника.

Напомним, что российские захватчики в очередной раз устроили массированную атаку по Украине, запустив по городам страны в ночь на 20 июля ракеты и беспилотники. Так, ракетные удары были нанесены по Одессе и Николаеву, а атаки дронами подверглись Сумам. В результате ракетной атаки по Одессе в центре города разрушено админздание, повреждены многие дома вокруг, есть попадание в состав. Сначала было известно о четырех пострадавших.

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