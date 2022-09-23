Категория
Война
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Авиация Сил обороны поразила 10 районов сосредоточения живой силы и вражеской техники и две позиции ЗРК – Генштаб

Дата публикации
Просмотры
284
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Авиация Сил обороны поразила 10 районов сосредоточения живой силы и вражеской техники и две позиции ЗРК – Генштаб

Фото: Генеральный штаб ВСУ / Facebook

Подразделения противовоздушной обороны ВСУ уничтожили два БпЛА оккупантов.

За текущие сутки подразделения Сил обороны отразили вражеские атаки в районах населенных пунктов Купянск, Зайцево и Новомихайловка.

Об этом говорится в сводке Генштаба Вооруженных сил Украины.

"В течение суток авиация сил обороны поразила 10 районов сосредоточения живой силы и военной техники противника и две позиции зенитных ракетных комплексов", — говорится в сводке.

Кроме того, подразделения противовоздушной обороны ВСУ уничтожили два БпЛА оккупантов.

"Ракетные войска и артиллерия за текущие сутки нанесли огненное поражение, в частности, по четырем пунктам управления, двум районам сосредоточения личного состава и военной техники, трем позициям ПВО, позициям артиллерии, а также трем складам боеприпасов", — сообщает Генштаб.

Напомним, президент Владимир Зеленский сообщил, сколько украинских воинов ежедневно гибнет на войне с Россией. Он отметил, что с начала полномасштабное вторжения РФ в Украину наших воинов погибло в пять раз меньше, чем российских оккупантов.

10 дней не давали пить. Мама Дмитрия "Ореста" Козацкого рассказала, что защитник пережил в плену

10 дней не давали пить. Мама Дмитрия "Ореста" Козацкого рассказала, что защитник пережил в плену

Читайте также:

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Следующая публикация