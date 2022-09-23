Авиация Сил обороны поразила 10 районов сосредоточения живой силы и вражеской техники и две позиции ЗРК – Генштаб

Подразделения противовоздушной обороны ВСУ уничтожили два БпЛА оккупантов.
За текущие сутки подразделения Сил обороны отразили вражеские атаки в районах населенных пунктов Купянск, Зайцево и Новомихайловка.
Об этом говорится в сводке Генштаба Вооруженных сил Украины.
"В течение суток авиация сил обороны поразила 10 районов сосредоточения живой силы и военной техники противника и две позиции зенитных ракетных комплексов", — говорится в сводке.
Кроме того, подразделения противовоздушной обороны ВСУ уничтожили два БпЛА оккупантов.
"Ракетные войска и артиллерия за текущие сутки нанесли огненное поражение, в частности, по четырем пунктам управления, двум районам сосредоточения личного состава и военной техники, трем позициям ПВО, позициям артиллерии, а также трем складам боеприпасов", — сообщает Генштаб.
Напомним, президент Владимир Зеленский сообщил, сколько украинских воинов ежедневно гибнет на войне с Россией. Он отметил, что с начала полномасштабное вторжения РФ в Украину наших воинов погибло в пять раз меньше, чем российских оккупантов.
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