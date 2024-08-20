Авиация ударила КАБами по скоплению техники и личного состава россиян на Донецком направлении: появилось видео

На видео попал момент удара управляемыми авиабомбами по скоплению техники и личному составу оккупантов на Донецком направлении.

Украинская тактическая авиация нанесла удар управляемыми авиабомбами по скоплению техники и личному составу российских захватчиков на Донецком направлении.

Об этом сообщил командующий Воздушными силами Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Николай Олещук обнародовал соответствующее видео.

"Тактическая авиация поражает! Удар управляемыми авиабомбами по скоплению техники и личного состава окупантов на Донецком направлении. Работаем дальше!", — подчеркнул Олещук.

✈️ Тактическая авиация ПОРАЖАЕТ! Удар управляемыми авиабомбами по скоплению техники и личному составу окупантов на Донецком направлении. Работаем дальше! ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ Командующий Воздушных Сил генерал-лейтенант Николай Олещук Опубликовано Николай Олещук Вторник, 20 августа 2024 г.

Напомним, ситуация на Покровском направлении фронта тяжелая, потому что бои там почти не прекращаются. Оккупанты приближаются к Покровску. Впрочем, это не значит, что уже завтра город будет оккупирован. Ведь Силы обороны пытаются сдерживать россиян на подходах к украинским позициям.

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