Авиация врага 9 раз ударила по украинским позициям на юге: детали

Существенно ограниченные действиями ВСУ в продвижении по суше, оккупанты повышают активность авиационных и ракетных атак.

На южнобугском фронте ситуация остается напряженной, но контролируемой.

Об этом сообщает оперативное командование "Юг".

Существенно ограниченные действиями ВСУ в продвижении по суше, оккупанты повышают активность авиационных и ракетных атак.

В течение боевого дня штурмовая авиация и ударные вертолеты врага девять раз ударили по украинским позициям, в том числе и с применением ракеты класса "воздух – воздух" по нашему самолету. Потерь нет.

По портовой инфраструктуре Николаева к вечеру россияне ударили реактивными снарядами из системы залпового огня "Смерч". Обошлось без человеческих потерь.

Днем, 16 августа, был обстрелян Никополь из реактивной системы залпового огня "Град" и тяжелой ствольной артиллерии. Повреждены три дома и общеобразовательная школа. Ранены двое гражданских лиц.

Напомним, что ночью, 17 августа, во время воздушной тревоги в Николаеве прогремели мощные взрывы. Россияне попали в дома и гражданские объекты.

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