Авиация ВСУ атаковала скопление личного состава оккупантов — оперативное командование "Юг"

Обстановка на южнобугском направлении, сложна, но уверенно контролируется силами обороны, существенных изменений в составе и положении противника нет.

Об этом сообщает оперативное командование "Юг".

Основное внимание противника сосредоточено на содержании занимаемых рубежей и дистанционных действиях – артиллерийские и минометные обстрелы, авиационные и ракетные удары по нашим позициям и мирным населенным пунктам. Враг продолжает минирование направлений возможного наступления наших войск и разрушает критическую инфраструктуру. Обустраивает оборонительные рубежи на левом берегу Днепра.

В течение суток враг наносил удары по территориальным общинам в Баштанском и Николаевском районах Николаевской области, обстреливал недавно освобожденные населенные пункты Бериславского района Херсонщины вдоль линии разграничения войск.

Враг активно проводит воздушную разведку, в том числе использует и возвращающиеся на базу беспилотники ударного типа. Но в ходе выполнения разведзадачи такие вражеские дроны, как «Ланцет», еще и сбрасывают на объект поражения взрывчатку. Именно так атакован врагом сегодня Николаевский район. Человеческих потерь нет.

Также читайте На юге Украины ВСУ во время массированных ракетных ударов сбили еще и российский вертолет Ка-52

По освобожденным в этом месяце населенным пунктам северной Херсонщины враг гнал из тяжелой артиллерии и реактивной системы залпового огня «Град». Повреждены несколько зданий и автомобилей. Без человеческих потерь.

Нашей армейской авиацией было точно атаковано скопление личного состава оккупантов на опорном пункте противника в районе Снигиревки Николаевской области. Артиллеристы и ракетчики Сил обороны в течение дня наносили удары по позициям врага и районам сосредоточения вражеских сил. Выполнено около 180 огневых задач. Вражеское войско уменьшилось на 21 рашиста. Демилитаризирован один военный автомобиль и миномет. Остальные потери врага дознаются.

В готовности к применению ракетного вооружения в акватории Черного моря находится 1 носитель высокоточных крылатых ракет, снаряженный восемью «Калибрами». Общая численность корабельной группировки врага в Черном море составляет 7 кораблей и катеров, которые продолжают маневрирование вдоль южного побережья Крыма.

Враг продолжает применять высокоточные ракеты разных систем, ударные дроны и другие средства огневого поражения по объектам критической инфраструктуры и прилегающим к линии фронта территориальным общинам.