Авиация ВСУ нанесла 10 ударов по оккупантам: в Генштабе сообщили, что удалось уничтожить

Авиация Сил обороны Украины в течение 22 октября нанесла 10 ударов по российским войскам, поразив девять районов сосредоточения вражеских вооружений и военной техники.

Об этом сообщил Генштаб ВСУ.

Кроме того, украинская авиация поразила позиции зенитного ракетного комплекса оккупантов. Подразделения ПВО Украины сбили вражеский вертолет.

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Военнослужащие ракетных войск и артиллерии 22 октября поразили пункт управления, два района сосредоточения живой силы, вооружения, военной техники и один склад боеприпасов армии РФ.

В Генштабе также сообщили уточненную информацию, что в результате ударов со стороны ВСУ в последние дни подтверждено поражение живой силы и техники российских захватчиков в Запорожской области. Речь идет о около 200 военнослужащих погибшими и 150 – ранеными. Также уничтожены вражеские склады боеприпасов и 10 единиц вооружения и военной техники.

Напомним, в течение 22 октября российские войска нанесли 40 ракетных ударов по Украине и запустили 16 дронов-камикадзе Shahed-136. Украинским военным удалось сбить 20 крылатых ракет и 11 беспилотников оккупантов.

Заметим, что потери России в войне против Украины продолжают расти. Так, за предыдущие сутки ВСУ ликвидировали еще 320 вражеских бойцов, так что потери врага достигли более 67 тыс. человек.

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