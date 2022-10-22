Категория
Война
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Авиация ВСУ нанесла 10 ударов по оккупантам: в Генштабе сообщили, что удалось уничтожить

Дата публикации
Просмотры
799
Время на прочтение
2 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Авиация ВСУ нанесла 10 ударов по оккупантам: в Генштабе сообщили, что удалось уничтожить

Защитники Украины поразили вражеские пункты управления, живую силу, технику и склады захватчиков.

Авиация Сил обороны Украины в течение 22 октября нанесла 10 ударов по российским войскам, поразив девять районов сосредоточения вражеских вооружений и военной техники.

Об этом сообщил Генштаб ВСУ.

Кроме того, украинская авиация поразила позиции зенитного ракетного комплекса оккупантов. Подразделения ПВО Украины сбили вражеский вертолет.

Военнослужащие ракетных войск и артиллерии 22 октября поразили пункт управления, два района сосредоточения живой силы, вооружения, военной техники и один склад боеприпасов армии РФ.

В Генштабе также сообщили уточненную информацию, что в результате ударов со стороны ВСУ в последние дни подтверждено поражение живой силы и техники российских захватчиков в Запорожской области. Речь идет о около 200 военнослужащих погибшими и 150 – ранеными. Также уничтожены вражеские склады боеприпасов и 10 единиц вооружения и военной техники.

Напомним, в течение 22 октября российские войска нанесли 40 ракетных ударов по Украине и запустили 16 дронов-камикадзе Shahed-136. Украинским военным удалось сбить 20 крылатых ракет и 11 беспилотников оккупантов.

Заметим, что потери России в войне против Украины продолжают расти. Так, за предыдущие сутки ВСУ ликвидировали еще 320 вражеских бойцов, так что потери врага достигли более 67 тыс. человек.

Специальные калибры и сетки на парашютах: как будут отлавливать дроны-камикадзе

Специальные калибры и сетки на парашютах: как будут отлавливать дроны-камикадзе

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Автор
Ирина ЛабьякИрина Лабьяк
Дата публикации
Просмотры
799
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация