Авиация ВСУ нанесла 15 ударов по районам сосредоточения окупантов: Генштаб — о новостях с фронта

За прошедшие сутки противник нанес 67 авиационных и 17 ракетных ударов, совершил 91 обстрел из реактивных систем залпового огня. Оккупанты продолжают сосредоточивать основные усилия на попытках полной оккупации Луганской и Донецкой областей. За прошедшие сутки произошло 29 боевых столкновений.

Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ 3 июня.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.

оперативная обстановка без существенных изменений. На Северском и Слобожанском направлениях противник продолжает сохранять военное присутствие в приграничных с Украиной районах. Нанес авиационные удары в районе Огурцового Харьковской области. Совершил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Янжуловка, Леоновка и Гремяч Черниговской области; Нововасиловка, Середина Буда, Ромашково, Атинское, Бессалевка, Беловоды, Басовка, Юнаковка, Покровка, Новодмитровка, Большая Писаревка Сумской области, а также Уды, Казачья Лопань, Ветеринарное, Гоптовка, Пильная, Зеленое, Гатище, Плетеновка, Волчанск, Зыбино, Рыбалкино, Бударки, Землянки, Чугуновка, Отрадное в Харьковской области.

противник продолжает сохранять военное присутствие в приграничных с Украиной районах. Нанес авиационные удары в районе Огурцового Харьковской области. Совершил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Янжуловка, Леоновка и Гремяч Черниговской области; Нововасиловка, Середина Буда, Ромашково, Атинское, Бессалевка, Беловоды, Басовка, Юнаковка, Покровка, Новодмитровка, Большая Писаревка Сумской области, а также Уды, Казачья Лопань, Ветеринарное, Гоптовка, Пильная, Зеленое, Гатище, Плетеновка, Волчанск, Зыбино, Рыбалкино, Бударки, Землянки, Чугуновка, Отрадное в Харьковской области. На Купянском направлении в течение суток, враг вел безуспешные наступательные действия вблизи Новоселовского Луганской области. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись Тополя, Дворичанское, Каменка, Фиголовка, Двуречная, Кутьковка, Кисловка, Табаевка, Котляровка, Берестово Харьковской области и Новоселовское Луганской области.

в течение суток, враг вел безуспешные наступательные действия вблизи Новоселовского Луганской области. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись Тополя, Дворичанское, Каменка, Фиголовка, Двуречная, Кутьковка, Кисловка, Табаевка, Котляровка, Берестово Харьковской области и Новоселовское Луганской области. На Лиманском направлении за прошедшие сутки захватчики вели безуспешные наступательные действия в районе Макеевки Луганской области и Спорного в Донецкой области. Нанесли авиационные удары в районах Белогоровки Луганской области и Ивановки и Спорного. Артиллерийским обстрелам подверглись Невское, Белогоровка в Луганской области и Верхнекаменское, Торское, Спорное, Раздоловка Донецкой области.

за прошедшие сутки захватчики вели безуспешные наступательные действия в районе Макеевки Луганской области и Спорного в Донецкой области. Нанесли авиационные удары в районах Белогоровки Луганской области и Ивановки и Спорного. Артиллерийским обстрелам подверглись Невское, Белогоровка в Луганской области и Верхнекаменское, Торское, Спорное, Раздоловка Донецкой области. На Бахмутском направлении россияне вели наступательные действия в направлении Ивановского, успеха не имели. Нанесли авиационные удары в районах Белая Гора и Времен Яр Донецкой области, а также ракетный — по Дружковке. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали Васюковка, Орехово-Василовка, Новомарково, Часов Яр, Ивановское, Предтечино, Белая Гора и Нью-Йорк Донецкой области.

россияне вели наступательные действия в направлении Ивановского, успеха не имели. Нанесли авиационные удары в районах Белая Гора и Времен Яр Донецкой области, а также ракетный — по Дружковке. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали Васюковка, Орехово-Василовка, Новомарково, Часов Яр, Ивановское, Предтечино, Белая Гора и Нью-Йорк Донецкой области. На Авдеевском направлении оккупанты нанесли авиационные удары в районе Авдеевки. Совершили артиллерийские обстрелы населенных пунктов Авдеевка, Первомайское и Карловка Донецкой области.

оккупанты нанесли авиационные удары в районе Авдеевки. Совершили артиллерийские обстрелы населенных пунктов Авдеевка, Первомайское и Карловка Донецкой области. На Марьинском направлении на протяжении минувших суток противник вел наступательные действия в районе города Марьинка, однако наши защитники отразили все 14 вражеских атак. Противник понес значительные потери в живой силе и технике. В то же время, враг продолжает уничтожать наши города и села. Нанес авиаудары по Марьинке и Екатериновке, осуществил артиллерийские обстрелы населенных пунктов Красногоровка, Георгиевка, Победа и Новомихайловка Донецкой области.

на протяжении минувших суток противник вел наступательные действия в районе города Марьинка, однако наши защитники отразили все 14 вражеских атак. Противник понес значительные потери в живой силе и технике. В то же время, враг продолжает уничтожать наши города и села. Нанес авиаудары по Марьинке и Екатериновке, осуществил артиллерийские обстрелы населенных пунктов Красногоровка, Георгиевка, Победа и Новомихайловка Донецкой области. На Шахтерском направлении враг нанес авиационные удары в районе Пречистовки, совершил обстрелы населенных пунктов Угледар, Пречистовка и Новоукраинка.

враг нанес авиационные удары в районе Пречистовки, совершил обстрелы населенных пунктов Угледар, Пречистовка и Новоукраинка. На Запорожском и Херсонском направлениях войска РФ продолжают вести оборонные действия. Нанесли авиационные удары в районах Ольговское и Новоданиловка Запорожской области, а также Веселое, Казацкое и Одрадокаменка Херсонской области. Совершили артиллерийские обстрелы населенных пунктов Времовка Донецкой области; Малиновка, Гуляйполе, Железнодорожное, Гуляйпольское, Белогорье, Малая Токмачка, Орехов, Камышеваха и Новоандреевка Запорожской области; Берислав, Антоновка Херсонской области, Херсон, а также Очаков Николаевской области.

Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины продолжает оставаться высокой.

Для восполнения потерь в живой силе противник продолжает агитировать собственное население к прохождению военной службы разными способами. Так, в городе Зоринск Алтайского края представители уголовно-исполнительной службы проводят разъяснительную работу среди лиц, имеющих условно-досрочное освобождение от отбывания наказания. Агитируют по подписанию ими контракта на 3-5 месяцев военной службы.

Ответ ВСУ

Авиация сил обороны за минувшие сутки нанесла 15 ударов по районам сосредоточения личного состава, а также 2 – по зенитно-ракетным комплексам противника.

За прошедшие сутки нашими защитниками было уничтожено 15 крылатых ракет и 17 ударных БпЛА противника типа "Шахед-136".

Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили пункт управления, 2 склада боеприпасов, 2 станции радиоэлектронной борьбы, радиолокационную станцию и реактивную систему залпового огня противника.