Авиация ВСУ нанесла 18 ударов по врагу: главное со сводки Генштаба за сутки

На Донбассе в течение суток произошло 25 боевых столкновений.

В течение суток российские оккупанты нанесли ракетный и 19 авиационных ударов, совершили около 30 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. Кроме разрушенной инфраструктуры пострадали мирные люди.

Об этом говорится в вечерней сводке Генерального штаба ВСУ за 5 июня.

Генштаб предупреждает, что вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины продолжает оставаться высокой.

Угроза с севера

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений, признаков формирования наступательных группировок не обнаружена. Беларусь продолжает поддерживать российскую вооруженную агрессию – на ее полигонах продолжается подготовка подразделений противника.

На Сиверском и Слобожанском направлениях противник продолжает сохранять военное присутствие в приграничных с Украиной районах. В течение суток враг нанес авиационные удары в районах Огирцеве и Гатище Харьковской области. Совершил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Середина Буда, Барановка, Бунякино, Волфино, Кондратовка, Большая Писаревка, Шевченково, Александровка Сумской области, а также Басовое, Сотницкий Казачок, Гурьев Казачок, Уды, Ветеринарное, Висока Яруга, Старица, Огирцеве, Гатище, Плетеновка, Волчанск, Николаевка, Нестерное, Бударки, Зарубинка, Шевьяковка, Отрадное в Харьковской области.

Ситуация на отдельных направлениях

Россияне и дальше сосредотачивают основные усилия на попытках полной оккупации Луганской и Донецкой областей. В течение суток там произошло 25 боевых столкновений.

На Купянском направлении в течение суток под артиллерийские и минометные обстрелы попали Колодезное, Красное Первое, Новомлинск, Кутьковка, Двуречная, Западное, Кисловка, Берестовое Харьковской области и Новоселовское Луганской области.

На Лиманском направлении в течение суток противник вел безуспешные наступательные действия в районе Белогоровки Луганской области. Нанес авиационные удары в районах Невской Луганской и Спорной Донецкой областей. Артиллерийским обстрелам подверглись Невское, Белогоровка Луганской области и Верхнекаменное, Торское, Спорное, Раздоловка Донецкой области.

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На Бахмутском направлении оккупанты вели наступательные действия в направлении Ивановского, успеха не имели. Нанесли авиационные удары в районах Торецка и Белой Горы Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали районы населенных пунктов Васюковка, Орехово-Василовка, Хромово, Часов Яр, Ивановское, Ступочки, Белая Гора, Дилиевка и Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении противник предпринял неудачную попытку наступления вблизи Невельского. Нанес авиационные удары в районе Авдеевки Донецкой области. Совершил артиллерийские обстрелы населенных пунктов Новокалиново, Авдеевка, Ласточкино, Северное, Первомайское, Карловка, Невельское Донецкой области.

На Марьинском направлении наши защитники отразили все 8 атак в районе Марьинки, в то же время, враг нанес авиационные удары в пределах населенного пункта. Артиллерийским обстрелам подверглись Острое, Георгиевка, Марьинка, Победа, Новомихайловка Донецкой области.

На Шахтерском направлении захватчики нанесли авиационный удар в районе Великой Новоселки. Совершили обстрелы населенных пунктов Угледар, Пречистовка, Новоукраинка и Времовка Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонные действия. Нанес авиационный удар по Бериславу Херсонской области. Совершил артиллерийские обстрелы населенных пунктов Бурлацкое, Новоселка, Зеленое Поле, Новополь, Темировка Донецкой области; Ольговское, Полтавка, Малиновка, Гуляйполе, Железнодорожное, Гуляйпольское, Чарівне, Белогорье, Малая Токмачка, Новоданиловка, Преображенка, Новоандреевка, Щербаки, Степное и Каменское Запорожской области; Казачье, Никольское, Днепровское Херсонской области и Херсон.

Ответные удары

Авиация сил обороны в сутки нанесла 18 ударов по районам сосредоточения личного состава и 2 – по зенитно-ракетным комплексам противника.

Наши защитники уничтожили 1 вражеский разведывательный БПЛА.

Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили 2 пункта управления, 10 районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, склад боеприпасов, зенитно-ракетный комплекс и 3 артиллерийских подразделения противника на огневых позициях.

ВСУ продолжают удерживать позиции / Фото: Генеральный штаб ВСУ / Facebook

Что в оккупации

Оккупационные войска продолжают ежедневно нести большие потери. Только 3 июня, в здание школы, переоборудованной под полевой госпиталь захватчиков, в одном из населенных пунктов Сватовского района Луганской области, было доставлено двадцатью грузовиками раненых оккупантов. Также известно, что на указанном объекте лечения уже проходят около двухсот человек.

На Купянском направлении противник вынужден использовать гражданские постройки населенных пунктов в качестве моргов, но без должного оборудования.

Ранее в Минобороны рассказали, что эпицентром тяжелых боев остается Бахмутское направление, где Силы обороны преуспевают.

В ВСУ рассказали, что оккупанты понесли значительные потери на Бахмутском и Лимано-Купянском направлениях.

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