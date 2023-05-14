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Авиация ВСУ нанесла мощный удар по оккупантам в Херсонской области: детали

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публикации
Просмотры
2591
Время на прочтение
1 мин
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Авиация ВСУ нанесла мощный удар по оккупантам в Херсонской области: детали

Авиация ВСУ нанесла мощный удар по оккупантам в Херсонской области.

Армия РФ понесла потери в живой силе и технике в Херсонской области.

Авиация Вооруженных сил Украины нанесла мощный удар по сосредоточению живой силы армии РФ в Каховском районе Херсонской области.

Об этом сообщил полковник Оперативного командования "Південь" ВСУ Владислав Назаров.

Выполнение огневых задач ракетно-артиллерийскими подразделениями ВСУ привело к потерям врага в личном составе:

  • 16 оккупантов;
  • 5 беспилотных летательных аппаратов ударного и оперативно-тактического типов;
  • 5 боевых бронированных машин;
  • самоходный миномет "Тюльпан";
  • 2 крупнокалиберные пушки;
  • 4 единицы автотехники;
  • 2 полевых пункта боеприпасов;
  • 2 камеры видеонаблюдения.

Напомним, общие боевые потери России по состоянию на 14 мая составляют 198 880 оккупантов. За прошедшие сутки ВСУ уничтожили еще 620 российских захватчиков.

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Дата публикации
Просмотры
2591
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