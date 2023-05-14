Авиация ВСУ нанесла мощный удар по оккупантам в Херсонской области: детали

Армия РФ понесла потери в живой силе и технике в Херсонской области.
Авиация Вооруженных сил Украины нанесла мощный удар по сосредоточению живой силы армии РФ в Каховском районе Херсонской области.
Об этом сообщил полковник Оперативного командования "Південь" ВСУ Владислав Назаров.
Выполнение огневых задач ракетно-артиллерийскими подразделениями ВСУ привело к потерям врага в личном составе:
- 16 оккупантов;
- 5 беспилотных летательных аппаратов ударного и оперативно-тактического типов;
- 5 боевых бронированных машин;
- самоходный миномет "Тюльпан";
- 2 крупнокалиберные пушки;
- 4 единицы автотехники;
- 2 полевых пункта боеприпасов;
- 2 камеры видеонаблюдения.
Напомним, общие боевые потери России по состоянию на 14 мая составляют 198 880 оккупантов. За прошедшие сутки ВСУ уничтожили еще 620 российских захватчиков.
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