Авиация ВСУ нанесла мощный удар по оккупантам в Херсонской области: детали

Армия РФ понесла потери в живой силе и технике в Херсонской области.

Авиация Вооруженных сил Украины нанесла мощный удар по сосредоточению живой силы армии РФ в Каховском районе Херсонской области.

Об этом сообщил полковник Оперативного командования "Південь" ВСУ Владислав Назаров.

Выполнение огневых задач ракетно-артиллерийскими подразделениями ВСУ привело к потерям врага в личном составе:

16 оккупантов;

5 беспилотных летательных аппаратов ударного и оперативно-тактического типов;

5 боевых бронированных машин;

самоходный миномет "Тюльпан";

2 крупнокалиберные пушки;

4 единицы автотехники;

2 полевых пункта боеприпасов;

2 камеры видеонаблюдения.

Напомним, общие боевые потери России по состоянию на 14 мая составляют 198 880 оккупантов. За прошедшие сутки ВСУ уничтожили еще 620 российских захватчиков.

Читайте также: