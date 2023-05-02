Авиация ВСУ нанесла семь ударов по районам сосредоточения оккупантов и уничтожила три ЗРК — Генштаб

За прошедшие сутки противник нанес 19 ракетных ударов (нашими защитниками успешно уничтожено 15 вражеских крылатых ракет типа Х-101 и Х-555), 17 авиационных ударов, совершил 25 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Есть погибшие и раненые из числа мирного населения, среди них есть дети. Разрушены и повреждены жилые многоэтажки, частные жилые дома, школы, больницы, детские сады и другая гражданская инфраструктура.

Об этом говорится в утренней сводке Генерального штаба ВСУ за 2 мая.

Оккупанты продолжают сосредоточивать основные усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях — отражена 41 атака противника. В эпицентре боевых действий остаются Бахмут и Марьинка, наши воины держат оборону.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования врагом наступательных группировок не обнаружено.

На Северском и Слобожанском направлениях в сутки враг нанес авиаудара управляемыми авиабомбами по населенному пункту Лизуновка Черниговской области, погиб ребенок. Обстрелял населенные пункты Леоновка, Красный Хутор, Карповичи, Гремяч и Новгород-Северский Черниговской области; Середина-Буда, Шостка, Ходыно, Искрисковщина, Волфино, и Садки Сумской области, а также Уды, Гоптовка, Стрелка и Домашнее Харьковской области.

На Купянском направлении враг наступательных действий не проводил. Артиллерийские и минометные обстрелы противника претерпели Фиголовка, Западное, Лиман Первый, Кисловка, Купянск, Крахмальное и Берестовое Харьковской области.

На Лиманском направлении противник пытался улучшить тактическое положение, вел безуспешные наступательные действия в районах Новоселовского и Белогоровки. Нанес авиаудар по Белогоровке, Григоровке и Спорному. Артиллерийские обстрелы противника подверглись Макеевке, Диброве, Белогоровке Луганской области и Верхнекаменному и Спорному на Донетчине.

На Бахмутском направлении враг продолжает вести наступательные действия. Продолжаются бои в городе Бахмут. К тому же, в течение суток противник вел безуспешные наступательные действия в направлении населенного пункта Предтечино. Нанес авиационный удар по Бахмуту и Белой Горе. От вражеских обстрелов пострадали Васюковка, Орехово-Василовка, Новомарково, Григоровка, Бахмут, Хромово, Часов Яр, Ивановское, Константиновка, Дилиевка и Южное Донецкой области.

На Авдеевском направлении противник вел наступательные действия в районах населенных пунктов Северное и Первомайское, успеха не имел. Нанес авиаудару по Авдеевке. Обстрелял Ласточкино, Северное, Первомайское и Карловку Донецкой области.

На Марьинском направлении противник продолжает атаковать позиции сил обороны. Продолжаются бои за Марьинку. Вражеских обстрелов потерпела также Георгиевка Донецкой области.

На Шахтерском направлении в течение суток враг наступательных действий не производил. Обстрелял Угледар, Богоявленку и Новоукраинку Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях кафиры обороняются. Обстреливают населённые пункты. Среди них – Времовка, Новоселка, Новополь Донецкой области; Малиновка, Красное, Гуляйполе, Волшебное, Белогорье, Малая Токмачка, Новоданиловка, Щербаки и Зеленая Роща на Запорожье; Никополь Днепропетровской области, а также Ивановское, Казацкое, Осокоровка, Золотая Балка, Качкаровка, Республиканец, Берислав, Веселое, Одрадокаменка, Тягинка, Белозерка, Кизомис и город Херсон.

Российские оккупанты усиливают контрразведывательный и полицейский режимы на временно занятой территории Запорожской области. В частности, в населенных пунктах Дорожнянка, Решетиловка, Константиновка и Млечное захватчики запретили въезд гражданским лицам без местной регистрации.

В Горностаевке Херсонской области отмечаются значительные проблемы с сотовой связью российских операторов в отличие от устойчивой связи национальных операторов Украины. Местное командование российских оккупационных войск данный факт объясняет результатами поражения, нанесенного Вооруженными силами Украины.

Авиация Сил обороны в сутки уничтожила три российских зенитно-ракетных комплекса и нанесла семь ударов по районам сосредоточения личного состава противника. Также сбит вражеский разведывательный БПЛА типа "Орлан-10".

Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили пункт управления, шесть районов сосредоточения вооружения и военной техники, два состава боеприпасов и один состав горюче-смазочных материалов врага.

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