Авиация ВСУ нанесла удары по российской ПВО в Херсоне и области — ОК "Юг"

Украинские военные атаковали позиции ВС РФ и состав боеприпасов в Херсонской и Николаевской областях.

ВСУ удалось уничтожить российский узел связи в Дудчанах.

Об этом сообщает оперативное командование "Юг".

Прессслужба также информирует, что наши военные атаковали сосредоточение подразделений ВС РФ и состав боеприпасов в пгт Архангельске Херсонской области и селе Бурхановка Николаевской области.

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Украинские ракетно-артиллерийские подразделения нанесли удар по позициям оккупантов в Снегиревке, Нововоскресенском и Чкаловом.

Подтвержденные потери россиян составляют 20 человек личного состава, две единицы автотехники, узел связи 98 парашютно-десантного полка в Дудчанах и состав боеприпасов в Нововоскресенском.

Напомним, бывший руководитель Королевского объединенного института оборонных исследований Майкл Кларк назвал время, в течение которого российский президент Владимир Путин еще сможет продолжать свою "военную кампанию" в Украине.

Людям уже негде прятаться! оккупанты прицельно бьют по Николаевщине

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