Авиация захватчиков атаковала Сумскую и Черниговскую области

Предварительно, в результате обстрела пострадал один человек.

В субботу вечером, 15 апреля, оккупанты совершили авиаудар по Сумской и Черниговской областям. Россияне обстреляли коммунальное учреждение и предприятие.

Об этом информирует ОК "Север".

"Около 22:40 15 апреля зафиксирован авиаудар, вероятно управляемая бомба, в коммунальное учреждение в Шосткинском районе. Информация о пострадавших уточняется. Предварительно ранено гражданское лицо. На месте работают правоохранители и ГСЧС", — говорится в сообщении.

Приблизительно в 23:30 авиация РФ ударила по предприятию в городе Семеновка. По предварительным данным, пострадавших нет. Спасатели ликвидируют пожар на месте попадания.

Напомним, днем 15 апреля россияне обстреляли Херсон, в результате чего погибли две женщины — мать и дочь.

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