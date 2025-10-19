Авиаэксперт назвал наибольшую сложность, которая возникнет у Украины с ракетами Tomahawk

Украина ограничена в пусковых установках к этим ракетам / © Associated Press

Ожидания от ракет Tomahawk преувеличены из-за необходимости качественной разведки и пусковых установок.

Такое мнение «24 Каналу» высказал авиаэксперт Анатолий Храпчинский.

Эксперт говорит, что для эффективного применения ракет требуется качественная разведка, пусковые установки и участие американских систем.

«То, что недавно показала американская компания, это только макет, который еще не проходил боевых испытаний и не имеет подписанных контрактов. Это пока только видение производителя. Чтобы использовать все возможности этой ракеты, нужно знать маршрут движения и иметь точный рельеф поверхности. Для этого нужна связь и находящиеся в распоряжении американцев спутники», — отметил Храпчинский.

Такие ограничения, по его мнению, усложняют возможность быстрой передачи Tomahawk Украине. Даже в случае поставки небольшого количества речь пойдет только о точечных ударах, а не о масштабных изменениях на фронте.

Ранее сообщалось, что Дональд Трамп и президент Украины Владимир Зеленский разошлись во мнениях по поводу предстоящей войны в Украине после их третьей встречи в Вашингтоне.

Как отмечает CNN, переговоры продолжались несколько часов и проходили в «откровенной и иногда неудобной атмосфере». Источники, знакомые с ходом встречи, сообщили, что американский лидер прямо заявил Зеленскому — Украина пока не получит дальнобойные ракеты Tomahawk, способные поражать цели в глубине территории России.