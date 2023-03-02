Авиаэксперт рассказал о концентрации российских истребителей у границ Украины

Россия планирует задействовать авиацию в Украине при наступлении на важнейших направлениях. Впрочем, сейчас концентрация истребителей врага ниже прошлогодней. Все больше — сбит фактически каждый четвертый бомбардировщик.

Об этом рассказал авиаэксперт, научный сотрудник Государственного музея авиации имени Антонова Валерий Романенко в эфире телеканала FREEДОМ.

"Они концентрируются в каком-то одном районе. Если взять по всей границе, то там меньшая концентрация, чем была. Та концентрация, которая была, не смогла подавить нашу противовоздушную оборону. Сейчас прибыло меньше самолетов, они размазаны более тонким слоем", — говорит он.

По словам Романенко, враг несет потери. Вместе с тем оккупанты накапливают старые штурмовики Су-25.

"Сейчас россияне пытаются восполнить потери своих экипажей, привлекая летчиков-отставников. Ну, эти в первую очередь и сбиваются, потому что не те навыки, не та реакция. Накопить можно сколько угодно, главное — уметь прорывать противовоздушную оборону, умеющую НАТО и не умеющую Россия", – объяснил авиаэксперт.

Романенко также убежден, что на бомбардировочные удары россияне не решатся. Ведь тогда "поля будут усеяны обломками их самолетов". Это уже Именно так, подчеркнул эксперт, было в феврале-марте прошлого года.

Напомним, российские пропагандисты призывают бомбить украинскую инфраструктуру авиацией. Военный эксперт Олег Жданов называет это "бессмысленными идеями". По его мнению, пропагандисты пытаются как-то задобрить российское общество.

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