Авиакатастрофа истребителя Mirage-2000 на Волыни: появились новые детали падения самолета (фото)

Mirage-2000 / © Associated Press

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Накануне вечером на Волыни упал французский истребитель Mirage-2000. Пилот вовремя катапультировался. ДБР начало расследование.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственного бюро расследований.

Отмечается, что авария произошла на одном из аэродромов Волынской области при выполнении боевого полетного задания.

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"Предварительно установлено, что после взлета пилот сообщил руководителю полетов о критической неисправности электроники. Самолет упал на безлюдную территорию и утонул в затопленном воронке среди болотистой местности. Благодаря профессиональным действиям пилота удалось избежать жертв и разрушений на земле", - сообщили правоохранители.

Для расследования причин падения самолета была создана специальная следственная группа, имеющая практику расследования катастроф в военной авиации. Дело открыто по статье - нарушение правил полетов или подготовки к ним, повлекшее за собой катастрофу.

В ДБР отмечают, что следователи осмотрели место происшествия и изъяли все доказательства. По делу будут назначены экспертизы, а также анализ и расшифровка данных из "черных ящиков". Кроме того, будет изучено техническое состояние истребителя.

ФОТО

Авария произошла вечером 22 июля на одном из аэродромов Волынской области. / © Государственное бюро расследований

В Украине разбился истребитель Mirage 2000 / © Государственное бюро расследований

Напомним, воздушные силы вечером 22 июля сообщили, что разбился истребитель ВСУ Mirage-2000. Пилоту удалось катапультироваться. Причины инцидента выясняется специальной комиссией.

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Впоследствии руководитель управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал подробности. Пилот успешно катапультировался. Последствий на земле тоже нет. По его словам, пилот Mirage-2000 "грамотно сработал в кризисной ситуации, самолет спасти уже было невозможно".