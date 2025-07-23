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Авиакатастрофа истребителя Mirage-2000 на Волыни: появились новые детали падения самолета (фото)
Дело открыто по статье - нарушение правил полетов или подготовки к ним, повлекшее за собой катастрофу.
Накануне вечером на Волыни упал французский истребитель Mirage-2000. Пилот вовремя катапультировался. ДБР начало расследование.
Об этом сообщили в пресс-службе Государственного бюро расследований.
Отмечается, что авария произошла на одном из аэродромов Волынской области при выполнении боевого полетного задания.
"Предварительно установлено, что после взлета пилот сообщил руководителю полетов о критической неисправности электроники. Самолет упал на безлюдную территорию и утонул в затопленном воронке среди болотистой местности. Благодаря профессиональным действиям пилота удалось избежать жертв и разрушений на земле", - сообщили правоохранители.
Для расследования причин падения самолета была создана специальная следственная группа, имеющая практику расследования катастроф в военной авиации. Дело открыто по статье - нарушение правил полетов или подготовки к ним, повлекшее за собой катастрофу.
В ДБР отмечают, что следователи осмотрели место происшествия и изъяли все доказательства. По делу будут назначены экспертизы, а также анализ и расшифровка данных из "черных ящиков". Кроме того, будет изучено техническое состояние истребителя.
ФОТО
Напомним, воздушные силы вечером 22 июля сообщили, что разбился истребитель ВСУ Mirage-2000. Пилоту удалось катапультироваться. Причины инцидента выясняется специальной комиссией.
Впоследствии руководитель управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал подробности. Пилот успешно катапультировался. Последствий на земле тоже нет. По его словам, пилот Mirage-2000 "грамотно сработал в кризисной ситуации, самолет спасти уже было невозможно".