Авиакатастрофа в Броварах: Клименко рассказал, какие версии рассматривает следствие

После трагедии представители ведомства во время боевых действий будут передвигаться по автотранспорту и железнодорожному транспорту.

Расследование авиакатастрофы, в которой погибло руководство МВД в Броварах, продолжается. В частности, проводятся экспертизы по привлечению французских специалистов.

Об этом новый глава МВД Игорь Клименко рассказал в интервью " Укринформу ".

По его словам, расследованием занимается Служба безопасности Украины и Государственное бюро расследований – под процессуальным руководством Офиса генпрокурора.

"Я предлагаю дождаться результатов проведенных экспертиз, в том числе с привлечением иностранных, прежде французских, специалистов", — сказал он.

Он рассказал, что все три версии остаются рабочими.

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"Сейчас все эти вертолеты, в первую очередь Airbus и, в частности, модели Airbus 225, которые находятся в ведомстве Министерства внутренних дел, проверяют", — сказал он.

Глава МВД добавил, что пока идут боевые действия, представители ведомства будут передвигаться по автотранспорту, железнодорожному транспорту.

Трагедия в Броварах

Напомним, авиакатастрофа в Броварах Киевской области произошла утром 18 января. Тогда погибло все руководство Министерства внутренних дел Украины. В частности, министр Денис Монастырский, государственный секретарь Юрий Лубкович и первый замминистра Евгений Енин. Из-за падения вертолета погибли 14 человек, из них четверо — гражданские.

С руководством МВД прощались 21 января в Украинском доме. В частности, церемонию прощания посетили президент Владимир Зеленский и первая леди Елена Зеленская.

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