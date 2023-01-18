Авиакатастрофа вертолета в Броварах: полиция обратилась с важным заявлением к гражданам

В Броварах, где утром 18 января разбился вертолет с 9 лицами на борту, в частности, главой МВД, правоохранители проводят тщательное следствие и пытаются максимально выяснить детали трагедии. Полиция общается со свидетелями, проводит поквартирный обход и призывает тех, кто имеет информацию о трагедии и был свидетелем авиакатастрофы, сообщить соответствующим органам.

Об этом информирует спикер Нацполиции Марьяна Рева.

По ее словам, граждане могут обращаться на спецлинию "102" или подойти к любому полицейскому, работающему сейчас на месте происшествия.

"Полиция делает все возможное, чтобы собрать как можно больше информации об обстоятельствах происшествия, полиция общается со свидетелями, проводит поквартирный обход. Поэтому обращаемся к лицам, ставшим очевидцами падения вертолета: если вас не опросили на месте происшествия, пожалуйста, обращайтесь в полицию, звоните и сообщайте, ведь ваша информация может быть очень полезной для следствия, для того чтобы установить причины падения вертолета", — подчеркнула спикер Нацполиции.

На месте продолжают работу следственно-оперативные группы Национальной полиции, работники Государственного бюро расследований, Службы безопасности Украины, спасатели.

Что известно об авиакатастрофе в Броварах

Утром 18 января в Броварах Киевской области раздался взрыв. Глава ОВА сообщил, что рядом с детским садом и жилым домом разбился вертолет. В это время в садике находились дети и сотрудники заведения.

По данным ГСЧС, разбился их вертолет ЕС-225 (бортовый номер 54). Он повредил детский сад, остекление в 14-этажном жилом доме и три автомобиля.

Жертвами падения вертолета, по последним данным, стали 17 человек. Травмировано 25 человек, из которых – 11 детей. Судьба одного ребенка остается неизвестной.

Среди раненых в результате падения вертолета есть беременная женщина.

Также в результате падения вертолета погибло руководство МВД. В частности, министр МВД Денис Монастырский, его первый заместитель Евгений Енин и госсекретарь Юрий Лубкович.

Глава МВД Украины Денис Монастырский и его коллеги летели в Харьков.

СБУ начала производство об падении вертолета в Броварах. В настоящее время рассматривается несколько версий.

Гибель руководства МВД – тяжелая потеря, но заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко сообщил, что министерство работает в штатном режиме и продолжает обеспечивать безопасность в городах и оборонных рубежах нашей страны. Временно исполнять обязанности министра внутренних дел будет один из заместителей Монастырского.

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