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Авиакатастрофы в Брянской области РФ: эксперт объяснил, кто за этим может стоять

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Авиакатастрофы в Брянской области РФ: эксперт объяснил, кто за этим может стоять

В РФ сбили Ми-8 / Фото: Википедия

Официальных объяснений массовых катастроф боевой авиационной техники государства-агрессора до сих пор нет.

Эксперт Павел Нарожный объяснил, могла ли российская ПВО сбить свои цели в Брянской области.

По его словам, это маловероятно.

"Даже учитывая возможный бардак, который там может быть, они бы по своим целям не стреляли. Системы распознавания свой-чужой стоят на самолетах. Во-вторых, они отслеживают все самолеты, которые с аэродромов поднимаются. Версия, которую будут раскручивать россияне - об украинской ДРГ. Но эта версия маловероятна. Я бы поверил, если бы речь шла об ударе минометом, выстрел из РПГ. Но когда речь идет о том, чтобы тянуть за собой ПЗРК длиной 1,5-2 метра — его невозможно где-то скрыть. Надо везти какой-то грузовик, и такую группу заметили бы моментально, поэтому остается одна версия — работа какой-то сверхсовременной системы ПВО, которая находилась очень близко к государственной границе. Брянская область – это граница с Черниговщиной, которая страдает от ударов российской авиации так же как и Сумщина, откуда они могли получить теоретически. Такая система должна стоять километрах в 20 от госграницы", — сказал он.

Поэтому чисто теоретически, это исключительно мои догадки — это какая-то сверхсовременная система ПВО, которая находилась на Черниговщине или на Сумщине, добавил он.

Напомним, в субботу, 13 мая, в результате аварии двух вертолетов Ми-8 и самолетов Су-34 и Су-35 в Брянской области погибли 9 российских летчиков. Официальных объяснений массового падения боевой авиационной техники государства-агрессора до сих пор нет.

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Дата публикации
Просмотры
5684
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