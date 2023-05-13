Авиакатастрофы в Брянской области: в России сообщили о гибели 9 летчиков

В результате падения 2 боевых вертолетов и 2 военных самолетов погибли все члены экипажей.

В субботу, 13 мая, в результате крушения двух вертолетов Ми-8 и самолетов Су-34 и Су-35 в Брянской области погибли 9 российских летчиков. Официальных объяснений массового падения боевой авиационной техники государства-агрессора до сих пор нет.

О погибших членах экипажей воздушных судов сообщает российский Telegram-канал Baza.

По информации канала, в городе Клинцы в крушении вертолета Ми-8 погибли все три члена экипажа.

В Унецком районе после аварии второго вертолета Ми-8 погибли еще трое членов экипажа боевой машины.

В селе Нижня погибли два пилота истребителя-бомбардировщика Су-34.

В поселке Сурецкий муравей погиб пилот истребителя Су-35.

Там парнишка в кишках!

Парнишка в трусиках летелок бомбит украинские города... #Брянск pic.twitter.com/QOHcSiaBHV — STEVLTH (@STEVLTH_ONE) May 13, 2023

Военный обозреватель Юрий Бутусов на основе обнародованного видео предположил, что все эти цели шли на значительной высоте и были внезапно уничтожены зенитными ракетами большой дальности, не успев совершить противоракетный маневр.

"Ракеты поражали российские самолеты и вертолеты из носовой части, поэтому россияне распространяют информацию, что все экипажи уничтожены, никто не успел выпрыгнуть после мощного поражения в район кабины", — написал он.

В настоящее время в Минобороны государства-агрессорки не сообщили официальную причину авиакатастроф и не назвали точного количества потерянной авиатехники.

Напомним, российские Telegram-каналы сообщают о падении двух боевых вертолетов Ми-8 и двух военных самолетов на территории Брянской области РФ. Официально в государстве-агрессоре подтверждают пока только две авиакатастрофы.

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