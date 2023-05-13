Авиакатастрофы в Брянской области РФ: все версии падения воздушных судов

Официальных объяснений массовых катастроф боевой авиационной техники государства-агрессорки до сих пор нет.

В субботу, 13 мая, российские Telegram-каналы сообщили об авариях двух вертолетов Ми-8 и самолетов Су-34 и Су-35 в Брянской области РФ, в результате чего погибли 9 российских летчиков. Если крушения четырех воздушных судов подтвердятся, это будет самая большая однодневная потеря российской авиации с начала полномасштабной войны с Украиной. Официальных объяснений массового падения боевой авиационной техники государства-агрессорки до сих пор нет.

ТСН.ua собрал главные версии, рассматриваемые в Сети.

"Дружеский огонь"

Первой версией, появившейся в украинском сегменте соцсетей, было то, что самолеты и вертолеты были сбиты "дружественным огнем" ПВО России. Впоследствии эту же версию осторожно подтвердили Z-паблики.

Можно только представить профессиональный уровень операторов российской ПВО, которые не смогли распознать свои самолеты и вертолеты в группе летательных аппаратов, летевших на относительно большой высоте в разных районах Брянской области.

"Наши дроны не видит и не сбивает, а свои самолеты и вертолеты сбивают, тратя дорогие ракеты ПВО", — говорится в сообщении Pravda Gerashchenko.

Дальнобойные ракеты украинского ПВО

Поскольку расстояние от границы Украины до самого дальнего места падения вертолета в селе Волкустичи Брянской области составляет почти 50 километров, российские диванные "военкоры" предполагают, что для уничтожения воздушных целей было применено дальнобойное ПВО ВСУ – Patriot, NASAMS или С-300

В одном из Z-каналов пишут о засаде в пограничной зоне, в которую были заранее переброшены такие средства, которые позволили поразить вражескую авиационную группу.

Однако названные установки слишком ценны для защиты неба, чтобы рисковать их установкой в близости к границе с РФ, где их могли легко обнаружить разными средствами разведки.

Модернизированная украинская авиация

Российский телеграмм-канал "Рыбарь" выразил версию, что авиагруппу ВКС РФ могли поразить с территории Украины модернизированные польские МиГ-29.

Мол, их переоборудовали под применение американских ракет средней дальности AIM-120, поставки которых якобы произошло без объявления.

Ракеты AIM-120 способны поражать цели с дальностью до 70 км.

Диверсанты по ПЗРК

Telegram-каналы Mash и Baza написали, что в Брянской области разыскивают диверсантов.

По всей видимости, российские силовики подозревают, что летательные аппараты сбили с территории России с помощью переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК).

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Однако на одном из видео видно попадание в вертолет большой ракеты, которая по габаритам явно превышает ракету переносного комплекса.

Кроме того, опубликовано фото лопасти винта сбитого в Клинцах вертолета, на которой видны следы от крупных элементов, отсутствующих у ракеты ПЗРК.

Официальная тишина

В Минобороны РФ пока не объявили о причинах падения авиационной техники в Брянской области.

Единственным официальным комментарием, который получили пропагандисты ТАСС от местных экстренных служб, была информация о "пожаре двигателя" в вертолете, который упал в упомянутых Клинцах.

Однако, на видео падения боевого вертолета видно, что "пожар" подлетел и врезался в Ми-8, после чего он задымился.

Орос. Брянск…



Оросууд Их Британы Украинд өгсөн Storm Shadow пуужин гэж андуураад өөрийнхөө Ми 8 нисдэг тэрэг, Су 34 сөнөөгч онгоцоо буудаад унагасан байж магадгүй л гэж бна



Паникдаж бна даа



pic.twitter.com/fc6ZA1yg5B — Мэндсайхан ЭНХСАЙХАН (@Enkhsaikhan_PM) May 13, 2023

Напомним, российские Telegram-каналы подсчитали, что в результате авиакатастроф в Брянской области и погибли 9 российских летчиков.

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