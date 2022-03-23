Авианалеты на Чернигов и Харьков, ракетные удары по Лозовой и Мариуполю: как прошла ночь в регионах

Авианалеты на Чернигов и Харьков, ракетные удары по Лозовой и Мариуполю: как прошла ночь в регионах

В Рубежном погибли двое детей.

Сегодня, 23 марта, уже 28-й день широкомасштабного вторжения России в Украину. Как прошла ночь и какая ситуация в регионах по состоянию на 8:00 утра.

Киевская область

За ночь – несколько тревог по всей области. Бои в населённых пунктах вдоль Житомирской трассы. ВСУ смогли улучшить позиции в Ирпене и с. Мощун. Враг окапывается и пытается перегруппироваться. Ночью из Градов было обстреляно село Ясногородка. Данные о пострадавших уточняются.

Черниговская область

Оборона Чернигова. Ночью — 2 авианалета на город, бомбили город. Разбомбили мост через Десну, по которому двигались эвакуационные рейсы и гуманитарная помощь. Информация о других разрушениях и погибших в настоящее время уточняется.

Сумская область

Ночь прошла относительно спокойно, кроме Тростянецкой громады. Там в результате боев до сих пор пожары. Ночью горели предприятия, оккупанты не пускают ГСЧС тушить пожар, он продолжается.

Житомирская область

Несколько тревог вечером и ночью. Ракетно-бомовые удары не зафиксированы.

Кировоградская область

В Кировоградской области спокойно, несмотря на то, что за сутки было 7 воздушных тревог.

Днепропетровская область

Ночь была относительно спокойной. Вчера ракетными ударами уничтожена железнодорожная станция в Павлограде. Один человек погиб.

Харьковская область

Ночью снова активизировались атаки на жилые районы и исторический центр города. ВСУ отразили попытку нападения со стороны россиян боевыми вертолетами К-52.

Область: оккупанты пытаются взять Изюм, украинская армия своих позиций не теряет и отбивает атаки. Россияне обстреляли Лозовую, удары были ракетными. По меньшей мере 8 человек ранены, 20 домов повреждены или уничтожены.

Запорожская область

Несколько раз за ночь была воздушная тревога. Взрывов не было.

Волынь

Ночь была тихой.

Винница

Ночь прошла спокойно, без тревог.

Хмельницкая область

Ситуация спокойна.

Тернополь

Ночь прошла спокойно.

Черкассы

Ситуация спокойная, ночь была тихой.

Львовская область, Ивано-Франковск, Закарпатье и Черновцы

Ночь была тихой.

Полтавщина

Ночь прошла спокойно, утром воздушная тревога.

Ровенская область

Ситуация ночью относительно спокойная.

Луганская область

Все города наши, но артобстрелы продолжаются почти непрерывно. В Рубежном горит предприятие, учебное заведение, в Лисичанске — остатки горючего на НПЗ. В результате обстрела жилых кварталов в Рубежном есть 3 погибших, из них — 2 дети.

Донецкая область

Значительная активизация по Авдеевке и Марьинке. ВСУ держат оборону. Авдеевка: всю ночь обстрелы по линии вокруг города. Часть города без электричества. В настоящее время информации о пострадавших нет.

Волноваха оккупирована. Мариуполь – в блокаде. К авиаударам и обстрелам из реактивной артиллерии добавились удары с моря, кораблей и установок. В городе остаются люди. Выезд из города на личном транспорте очень опасен из-за постоянных бомбардировок.

Николаевская область

Ночью Николаев подвергся обстрелам, раздавалась воздушная тревога. Информация по разрушениям уточняется. Также тревога была в ряде других территорий Николаевской области. Утром ситуация стабильная.

Херсонская область

За последние сутки на территории Херсонщины ситуация почти не изменилась. Проблема с обеспечением населения продуктами питания, лекарствами, бензином. Также в ОВА продолжают поступать сообщения с информацией о заминировании территории.

Одесса

Одна вечерняя тревога, ночь прошла спокойно.

Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 28-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения в инфраструктуру.

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова отмечает, что российские оккупанты убивают по меньшей мере 5 наших детей ежедневно. По состоянию на 23 марта от рук россиян погиб 121 ребенок.

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