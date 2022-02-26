Авиаобстрел Сартаны под Мариуполем: уточнение о жертвах, попало в здание главы района

Авиаобстрел Сартаны под Мариуполем: уточнение о жертвах, попало в здание главы района

В результате вражеского авиаудара по поселку Сартана под Мариуполем погибли 2 человека и 6 ранены, среди них – 1 ребенок.

Об этом сообщил глава Мариупольского района Степана Махсма.

Число поврежденных домов еще уточняется. Глава района также сообщил, что под обстрел попал и его дом.

Советник главы МВД Украины Антон Геращенко опубликовал видео с последствиями обстрелов Сартаны.