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Авиаобстрел Сартаны под Мариуполем: уточнение о жертвах, попало в здание главы района

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В результате вражеского авиаудара по поселку Сартана под Мариуполем погибли 2 человека и 6 ранены, среди них – 1 ребенок.

Об этом сообщил глава Мариупольского района Степана Махсма.

Число поврежденных домов еще уточняется. Глава района также сообщил, что под обстрел попал и его дом.

Советник главы МВД Украины Антон Геращенко опубликовал видео с последствиями обстрелов Сартаны.

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