Более 130 компаний выходят с российского рынка.

Американский авиапроизводитель Boeing приостановил закупки российского титана.

Об этом пишет The Wall Street Journal.

По словам пресс-секретаря Boeing, компания получает около трети своего титана из России, а остальные поступают из США, Японии, Китая и Казахстана.

Также Boeing закрыл свои инженерные бюро в Москве и Киеве и прекратил отправку запчастей для самолетов российским авиакомпаниям.

Напомним, по состоянию на 7 марта работать в России или сотрудничать со страной и ее гражданами, поставлять туда свою продукцию и сервисы отказались более сотни компаний.