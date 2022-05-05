Авиаракетный удар российских войск по Краматорску: повреждено более 30 многоэтажек (фото)

В результате целенаправленного обстрела российских оккупантов в городе, к счастью, никто не погиб, однако ранены 25 человек.
Авиаракетный удар по городу Краматорску Донецкой области, нанесенный российскими оккупантами утром 5 мая, привел к значительным разрушениям в городе гражданской инфраструктуры.
Об этом сообщили в Донецкой ОВА.
Всего 810 квартир в 32 многоэтажках получили различные повреждения. Кроме многоэтажек, повреждены также 6 частных домов, 2 школы, детсад, медицинское учреждение, котельная, несколько предприятий и торговых заведений.
В 5 многоэтажках отсутствует электричество, в 15 – газ. Специалисты уже работают над восстановлением.
“Это целенаправленный удар по гражданским, который мог привести к огромному количеству жертв, однако своевременная эвакуация спасла десятки жизней. Нет ни одного погибшего, но ранены — 25 человек”, — говорится в сообщении.
В Донецкой ОВА призывают жителей области позаботиться о своей жизни и эвакуироваться в безопасные регионы. "Все, что россияне уничтожают, мы отстроим", — уверяют представители власти.
Напомним, за прошедшие сутки вражеским обстрелам подверглись 12 населенных пунктов востока Украины, среди которых города: Мариуполь, Авдеевка, Славянск, Краматорск, Святогорск, Марьинка, Николаевка, Северодонецк, Лисичанск, Рубежное.
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