Авиаремонтный завод в Луцке в зоне риска: горожан просят эвакуироваться

Мэр Луцка обратился к людям.

Мэр Луцка Игорь Полищук после ракетного удара оккупантов вблизи аэропорта во Львове обратился к местным жителям с просьбой отселиться подальше от авиаремонтного завода.

Об этом он сказал в видеообращении.

Также читайте Впервые с начала войны оккупанты с полуночи до рассвета не обстреливали Харьков

"К сожалению, утренней новостью для всех нас стало, что рядом со Львовом ракетами обстреляли авиаремонтный завод. Все вы знаете, что у нас в Луцке есть завод "Мотор" и, к большому сожалению, он тоже находится в зоне риска. Мы не знаем, будет ли удар или нет, но сегодняшние события показывают, что это может произойти. Поэтому следует позаботиться о своей безопасности раньше времени. Обращаюсь к жителям, живущим рядом с заводом: переедьте в более безопасное место", — сказал он.

По его словам, это касается жильцов домов, расположенных ближе к заводу. Для тех, кто не сможет найти альтернативу, где можно поселиться на ближайшее время, мэр советует обращаться к секретарю Луцкого горсовета. Он проконсультирует и поспособствует поселению людей.

Также читайте Адское утро: в ГСЧС показали фото разрушенных домов в Подольском районе Киева

"Без паники, по возможности переедьте к вашим родственникам, друзьям или коллегам, которые готовы вас приютить. Для того чтобы вы были в безопасности. Сегодня нам лучше перебрать с мерами безопасности, чем завтра считать жертвы", — добавил городской глава.

Также Полищук призвал тех, кто откажется от эвакуации, быть максимально осторожными при срабатывании системы оповещения, обязательно спускаться в укрытие.

Как сообщалось, утром 18 марта армия Российской Федерации нанесла ракетный удар по Львову. Окупанты выпустили шесть ракет из акватории Черного моря.

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.