Авиация России на грани: на что вместо ракет делают ставку оккупанты

Обстрел Украины / © ТСН.ua

Россия все чаще делает ставку на массовое использование ударных беспилотников, поскольку ее стратегическая авиация сталкивается с критическими техническими проблемами. Большинство самолетов, которые используются для ракетных ударов по Украине, уже почти исчерпали свой эксплуатационный ресурс.

Об этом в эфире телеканала «КИЕВ24» рассказал директор по развитию оборонного предприятия, офицер Воздушных сил в резерве Анатолий Храпчинский.

По словам эксперта, переход россиян на активное применение БПЛА обусловлен прежде всего неспособностью обеспечить стабильную работу стратегической авиации.

«Давайте заметим, что недавние массированные обстрелы были сорваны за счет того, что стратегическая авиация не смогла отработать. Большинство самолетов российской стратегической авиации на 80% уже исчерпали свой ресурс», — подчеркнул Храпчинский.

Военный отметил, что это не означает полного отказа врага от использования бомбардировщиков. Россияне будут пытаться поддерживать их в рабочем состоянии, собирая уцелевшие запчасти из остатков авиапарка. Однако интенсивность и эффективность их применения существенно ограничена.

Чтобы компенсировать проблемы с авиацией, РФ пытается «догнать» упущенные возможности за счет ударных дронов. Эксперт подчеркнул, что нынешние беспилотники существенно отличаются от применявшихся в начале полномасштабного вторжения.

Новейшие модификации «Шахедов» получили серьезные улучшения:

наличие устойчивой связи;

возможность изменять точку назначения непосредственно во время полета;

способность корректировать маршрут в реальном времени;

возможность выполнять задания при плохих погодных условиях.

Еще одной причиной смены тактики является экономическая составляющая. Производство дронов значительно дешевле производства ракет, при том что ущерб от них может быть соизмеримым.

«Условно, „Шахед“, который стоит 50 тысяч долларов, наносит ущерб так же, как, например, ракета класса Х-101, — пояснил офицер.

По его словам, Россия продолжает воевать по количеству. Поскольку дроны являются относительно дешевым средством поражения, враг заинтересован в их массовом производстве, чтобы перегружать украинскую систему ПВО и наносить максимальный ущерб.

Напомним, накануне народный депутат и член комитета Верховной Рады по энергетике Сергей Нагорняк предупредил, что ближайшая неделя может стать одной из самых сложных для энергосистемы Украины.

По его словам, на фоне значительного похолодания ожидается рост потребления электроэнергии, чем может воспользоваться Россия. Депутат не исключил вероятность массированных ударов по объектам энергетики во время сильных морозов.