Авиаудар оккупантов по Чернигову – военное преступление: заявление мировой организации

Прокурор Международного уголовного суда должен расследовать этот авиаудар как военное преступление.

Международная неправительственная организация Amnesty International признала авиаудар оккупантов по Чернигову военным преступлением.

Во время авиаудара, 3 марта, погибли 47 мирных жителей.

Соответствующее заявление было обнародовано на сайте организации.

"Авиаудар, обрушившийся на улицы Чернигова, поражает сознание. Это было безжалостное, неизбирательное нападение на людей, когда они занимались повседневными делами в своих домах, на улицах и в магазинах", – заявила Джоанна Маринер, директор Amnesty International по кризисному реагированию.

Лаборатория кризисных доказательств Amnesty International верифицировала видеозапись последствий удара, на котором были видны повреждения зданий и тела на улице.

Напомним, 3 марта оккупантов совершили авиаудар по жилому массиву в центре Чернигова. Поблизости нет никаких военных объектов.