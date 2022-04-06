Авиаудар по Днепропетровщине: оккупанты уничтожили нефтебазу, горит завод

В Новомосковске уничтожена нефтебаза с горючим.
В ночь на 6 апреля на Днепропетровщине российские оккупанты с воздуха ударили по заводу и нефтебазе. Обошлось без пострадавших.
Об этом сообщил глава областной военной администрации Валентин Резниченко.
В результате авиаудара нефтебаза с горючим в Новомосковске уничтожена.
На заводе в Синельниковском районе спасатели по состоянию на утро до сих пор гасят огонь. Там вспыхнул сильный пожар, пылает горючее.
Напомним, Днепр из-за географического расположения находится между тремя фронтами : юг Приазовья, Харьковское направление и Донбасс. Сейчас город – это транзитный хаб, через который проходят эвакуированные. Из города выехали более 200 тысяч человек только по железной дороге.
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