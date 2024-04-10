Авиаудар по Константиновке: из-под завалов достали тела взрослых и ребенка (кадры разрушений)

В результате вражеской атаки погиб 13-летний мальчик.
В Константиновке Донецкой области на месте попадания авиабомбы спасатели достали тела трех погибших – двоих взрослых и ребенка.
Об этом сообщили в ГСЧС Украины.
В ведомстве напомнили, что 9 апреля российская авиация ударила по двухэтажке в Константиновке, в результате чего здание было частично разрушено.
Спасатели потушили возгорание строительного мусора и достали тело погибшего мужчины 1964 года рождения.
Уже утром 10 апреля чрезвычайники достали из-под завалов тела женщины 1981 года рождения и мальчика 2011 года рождения.
Аварийно-спасательные работы завершены.
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Напомним, 9 апреля Константиновка подверглась авиаудару. Сначала было известно об одном погибшем и двух раненых. Под завалами одного из домов могли находиться два человека, поэтому чрезвычайники организовали поисково-спасательную операцию.
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