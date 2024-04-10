Авиаудар по Константиновке: из-под завалов достали тела взрослых и ребенка (кадры разрушений)

В Константиновке Донецкой области на месте попадания авиабомбы спасатели достали тела трех погибших – двоих взрослых и ребенка.

Об этом сообщили в ГСЧС Украины.

В ведомстве напомнили, что 9 апреля российская авиация ударила по двухэтажке в Константиновке, в результате чего здание было частично разрушено.

Спасатели потушили возгорание строительного мусора и достали тело погибшего мужчины 1964 года рождения.

Уже утром 10 апреля чрезвычайники достали из-под завалов тела женщины 1981 года рождения и мальчика 2011 года рождения.

Аварийно-спасательные работы завершены.

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Разрушения в результате увиаудара по Константиновке сняли на видео

Разрушение в Константиновке в результате авиаудара 9 апреля / Фото: ГСЧС Украины в Telegram

Разрушение в Константиновке в результате авиаудара 9 апреля / Фото: ГСЧС Украины в Telegram

Разрушение в Константиновке в результате авиаудара 9 апреля / Фото: ГСЧС Украины в Telegram

Разрушение в Константиновке в результате авиаудара 9 апреля / Фото: ГСЧС Украины в Telegram

Напомним, 9 апреля Константиновка подверглась авиаудару. Сначала было известно об одном погибшем и двух раненых. Под завалами одного из домов могли находиться два человека, поэтому чрезвычайники организовали поисково-спасательную операцию.

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