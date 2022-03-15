Авиаудар по Международному аэропорту Днепра: прокуратура открыла уголовное производство

В результате происшествия пострадал один человек.
В Днепре прокуратура области открыла уголовное производство по факту авиаударов по Международному аэропорту, которое произошло ночью 15 марта.
Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры области.
Как стало известно, оккупанты нанесли ракетный удар по Международному аэропорту в Днепре около 03:00. В результате чего пострадал один человек.
На месте происшествия продолжают работать следственно-оперативная группа и взрывотехники.
"Днепропетровской областной прокуратурой осуществляется процессуальное руководство по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны – ч. 1 ст. 438 УК Украины. Прокуроры продолжают принимать все возможные и надлежащие меры по документированию военных преступлений, совершенных представителями вооруженных сил Российской Федерации", — рассказали в пресс-службе прокуратуры области.
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