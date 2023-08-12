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Авиаудар по Орехову: стало известно имя погибшего полицейского – фото

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
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Авиаудар по Орехову: стало известно имя погибшего полицейского – фото

Полицейский Иван Ищенко. / Фото: Нацполиция Запорожской области

Оккупанты ударили авиабомбой по Орехову в Запорожской области.

В результате удара по Орехову авиабомбой утром 12 августа погиб 31-летний начальник сектора полицейской деятельности №1 (поселок Розовка) отделения полиции №2 Пологовского РПП капитан полиции Иван Ищенко.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Запорожской области.

Полицейский Иван Ищенко. / © Нацполиция Запорожской области
Полицейский Иван Ищенко. / Фото: Нацполиция Запорожской области

"31-летний полицейский шесть лет своей жизни посвятил службе в подразделениях превентивной деятельности. С начала широкомасштабного вторжения российских войск он вышел из временно оккупированной территории и продолжил нести службу в населенных пунктах, подконтрольных Украине. Вражеский авиаудар преждевременно оборвал жизнь правоохранителя", — говорится в сообщении.

Напомним, в результате удара по Орехову 12 человек получили ранения. Среди пострадавших – четверо сотрудников полиции. Врачи и парамедики борются за жизнь раненых. Несколько человек находятся в тяжелом состоянии.

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432
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