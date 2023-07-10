Авиаудар по школе в Орехове: что происходит на месте (фото)

Оккупанты нанесли авиаудар, когда там выдавали гуманитарную помощь.
Спасатели на месте авиаудара со стороны российских окупантов в Орехове продолжают аварийно-спасательные работы.
Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.
Как стало известно, на месте авиаудара работает тяжелая инженерная техника.
“В результате происшествия погибли 4 человека, еще 11 травмировались. Вероятно, под завалами находятся еще 3 человека. От ГСЧС на месте работают 5 единиц техники и 17 человек личного состава”, — рассказали в ГСЧС.
Напомним, что накануне кафиры нанесли удар по зданию, когда там выдавали гуманитарную помощь. В результате обстрела разрушена часть здания. Чрезвычайные люди спасли из-под завалов 11 человек и передали врачам скорой.
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